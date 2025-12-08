El fracaso de Colo Colo en el año de su centenario también ha dado que hablar fuera del país, enfocado en la figura de Arturo Vidal quien explotó luego de la última derrota en la Liga de Primera 2025.

Fue el domingo cuando los albos perdieron por 2-1 ante Audax Italiano en el estadio Monumental, lo que ratificó que no participarán de torneos internacionales en el próximo año.

Un duro golpe para los hinchas albos, que se ilusionaban con, al menos, tomar el último cupo a la Copa Sudamericana, el que finalmente se llevó Cobresal pese a ser goleador en el último partido.

Tras el duelo Vidal sacó la voz para recriminar con todo el mal año encendiendo una polémica que también fue replicada en Argentina, donde el medio Olé no dejó pasar su oportunidad.

Colo Colo cerró el año sin clasificar a torneos internacionales para 2026. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

La polémica de Vidal cruzó la Cordillera

Fue uno de los medios trasandinos más conocidos, quienes siempre están preocupados con todo lo que pasa en Chile, quienes aprovecharon el mal momento de Colo Colo para darle a Vidal.

“Colo Colo quedó AFUERA DE TODO, no jugará ni siquiera la Copa Sudamericana en 2026 y Arturo Vidal apuntó con una crisis interana”, destacaron en su medio en internet.

En ese sentido, le metieron carbón a las palabras del King quien movió el piso en el Monumental: “¿Qué más mal se puede estar? Yo no estuve a la altura, pero hay mucha gente tampoco: no solo futbolistas. Trataron de tirar para atrás el carro y así nos fue”.

Mira el mensaje de Olé:

