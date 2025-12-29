ver también ¡Da vuelta la página! Cuestionado en Colo Colo parte al extranjero y es presentado en su nuevo club

Colo Colo ha dado que hablar en el mercado de fichajes para el verano de 2026 y tuvo la oportunidad de dar uno de los grandes golpes. Sin embargo, el Cacique se toma las cosas con calma y no se apura con tal de hacer todo a su ritmo.

En las últimas horas se conoció que Joaquín Sosa tiene todo listo para salir a préstamo desde el Bologna de Italia y así llegar al Estadio Monumental. De hecho, muchos se ilusionaban con que fuera el gran anuncio antes del cierre del 2025, pero lo cierto es que esto no pasará.

Y es que en una decisión que no deja de generar polémica entre los hinchas, la dirigencia de Blanco y Negro tomó una drástica postura en el cierre de año. Esto le deja problemas a Fernando Ortiz, quien deberá comenzar los trabajos de pretemporada con sólo una cara nueva y varias bajas.

Colo Colo deja para el 2026 su próxima reunión para aprobar refuerzos y salidas

A pesar de que la idea era dejar el plantel lo más armado posible antes del inicio de la pretemporada, en Colo Colo se quedarán con las ganas. El Cacique no tendrá más refuerzos en 2025 y apuesta todo al 2026.

Joaquín Sosa tendrá que seguir esperando para ser refuerzo de Colo Colo. Foto: Getty Images.

Este domingo en el programa De Puntete el periodista Cristián Alvarado reveló que la dirigencia de Blanco y Negro tomó una insólita decisión previo al cierre del año. “Habíamos señalando que habría un directorio, señalaba lunes o martes, para cerrar algunas situaciones de preocupación. Casos como Salomón Rodríguez, Brayan Cortés y Cristián Zavala“, comenzó diciendo.

El reportero albo contó la firme y reveló que en Colo Colo no harán más avances hasta el 2026. “Ahora me dicen que no hay directorio, no hay ni llamado ni uno programado para la semana que viene. Siendo las 22:15, Blanco y Negro no tiene llamado a directorio esta semana“.

“¿Qué quiere decir? Que no hay acuerdo por Salomón Rodríguez que se tiene que aprobar en directorio para ver si les conviene. La situación de Brayan Cortés también“, sentenció el también periodista de Radio ADN.

Esto obliga a dejar para los primeros días de enero el OK a la incorporación de Joaquín Sosa. Esto sin duda complica a Fernando Ortiz, quien tendrá más bajas que caras nuevas para iniciar el 2026.

Colo Colo no se desespera y hará esperar a los hinchas para anunciar a su segundo refuerzo. El Cacique se toma el fin de año libre y espera ya desde enero definir los nombres con los que buscará pelear por una nueva estrella.

¿Cuándo comienza la pretemporada 2026 de Colo Colo?

Colo Colo espera definir la llegada de su segundo refuerzo en el inicio de la pretemporada 2026. Los trabajos del Cacique para el año que viene arrancarán el 3 de enero y tiene en medio una gira por Uruguay.