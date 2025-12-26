Pese a que no jugará torneos internacionales en el 2026, y en medio de una delicada situación económica, en Colo Colo ya tienen un refuerzo en su plantel como el lateral Matías Fernández Cordero. Y tal parece que llegará otro más.

A la espera de poder concretar una millonaria venta por alguna de sus figuras exportables, entre ellas el central uruguayo Alan Saldivia, las últimas informaciones apuntan a que el Cacique cerrará el año con dos fichajes.

Es que según dio a conocer Rodrigo Gómez, periodista de Radio Cooperativa, la chance de que Colo Colo anuncie a su segunda incorporación para la próxima temporada “está al caer“. Incluso, entrega una señal clarificadora al respecto.

ver también La especial razón por la que Matías Fernández Cordero refuerza al Colo Colo de Fernando Ortiz

“Está al caer” el segundo refuerzo de Colo Colo para 2026

“Están ad portas de agendar una nueva reunión, por el protocolo de Blanco y Negro, para cerrar cuanto antes al zaguero central que está al caer, me dijeron en la mañana que estaba todo bien cerca”, afirmó el reportero radial que cubre al Cacique.

La referencia es para el defensor uruguayo Joaquín Sosa, de 23 años, cuyo pase pertenece al Bologna italiano y que jugó la última temporada en Independiente Santa Fe de Colombia, quien llegará a Colo Colo en calidad de préstamo por todo el 2026.

Un dato no menor, y que revela el medio partidario DaleAlbo, es que el anuncio pudo realizarse este martes 23 de diciembre, en la reunión de directorio de Blanco y Negro; sin embargo, no se concretó por detalles en la tratativa con el conjunto europeo.

Publicidad

Publicidad

Joaquín Sosa, el central uruguayo que “está al caer” en Colo Colo (Getty Images)

Los números de Joaquín Sosa en 2025

El inminente nuevo refuerzo de Colo Colo disputó con Independiente Santa Fe un total de 813 minutos durante apenas 12 encuentros en torneos locales, donde recibió seis tarjetas amarillas.

Así acabó el Cacique en Liga de Primera

Publicidad