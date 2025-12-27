Es sindicado como uno de los futuros de la Selección Chilena. Darío Osorio partió desde la Universidad de Chile, rumbo a su aventura europea, y sigue causando furor en el Midtjylland.

Pese a ello, ha sonado varias veces en otros clubes, de mayor estirpe en el Viejo Continente, y no ha quedado en nada. Este mercado de pases no es la excepción y el ex azul parece requerido desde distintos rincones.

Y vaya que tienen razón. De hecho, en la propia Liga danesa, Darío Osorio se ha ganado un nuevo reconocimiento. Esto, tras su primer semestre de grandes luces en el Midtjylland.

ver también La sensación del mercado: los tres equipos de la Premier League que quieren a Darío Osorio

No uno de los mejores, el mejor

¿Pasar desapercibido? No, no es opción. La revista danesa Tipsbladet eligió a los mejores jugadores del medio local y, entre ellos, competía un chileno. Darío Osorio entraba en la categoría de mejor extremo derecho, pero tenía un rival de fuste: Tobias Bech, danés y favorito del público.

Sin embargo, primó la cordura. “El chileno se alza con el premio por delante de Tobias Bech por un punto“, destacó la revista, dejando el nombre del ex U de Chile como el mejor de la Superliga.

Darío Osorio es la carta de recambio en la Selección | Getty Images

Publicidad

Publicidad

“El chileno ha demostrado con frecuencia su gran nivel y su fantástica técnica de golpeo, y aunque quizás haya pasado algo desapercibido mientras sus compañeros brillan esta temporada, cuenta con excelentes estadísticas en regate, definición y pase, además de haber mejorado en defensa”, cerraron.

Tweet placeholder

¿Cuáles son los números de Darío Osorio en la actual temporada de la Liga danesa?

Con un total de 29 partidos jugados, el ex Universidad de Chile se ha elevado como titular indiscutible del Midtjylland. Ha anotado un total de seis goles y ha hecho ocho asistencias.

Publicidad

Publicidad