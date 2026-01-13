En Colo Colo han intentado mejorar el plantel de Fernando Ortiz durante el mercado de fichajes. Específicamente la última línea, el único lugar de la cancha donde se han confirmado refuerzos: el primero fue Matías Fernández Cordero, el lateral derecho que arribó como agente libre desde Independiente del Valle.

Luego, puso su firma el zaguero central uruguayo Joaquín Sosa, quien desembarcó en el Monumental a préstamo desde el Bologna de Italia. Y aunque todavía no se oficializa, ya aterrizó en Santiago de Chile otro charrúa que juega como marcador: Javier Méndez, cerrado por unanimidad en Blanco y Negro.

Eso sí, todavía hay materias que resolver en esta ventana de traspasos: reforzar el ataque, donde sólo hubo bajas: el uruguayo Salomón Rodríguez le puso fin a su tortuosa experiencia alba y salió a préstamo rumbo a Montevideo City Torque. Y Marcos Bolados sufrió una gravísima lesión justo cuando estaba muy cerca de cambiar de club.

Javier Correa por ahora se vislumbra como titular indiscutido en el Cacique. Jonnathan Oyarzun/Photosport

De hecho, eso mantuvo a Cristián Zavala en el Cacique. Frente a aquel panorama, el periodista Cristián Alvarado reveló una posible sorpresa para el Tano Ortiz. “Desde el círculo cercano a Damián Pizarro existe sorpresa, no sé si preocupación. Ellos esperaban resolver hoy el arribo del delantero, algo que no ocurrió”, informó el popular Tomatao en De Puntete.

“Se proyecta un nuevo directorio extraordinario de aquí al viernes. Conversando con algunos directores de Blanco y Negro no me descartaron que sea Damián Pizarro y uno más”, destapó el citado comunicador. Una gran sorpresa para el Tano Ortiz en esta ventana de traspasos.

Colo Colo puede sorprender a Ortiz con los fichajes de dos delanteros

Es un hecho que Fernando Ortiz prefiere un centrodelantero de más experiencia como refuerzo de Colo Colo y por eso no está tan convencido de sumar dos fichajes en el mismo bloque. Pero ya está la opción en la plana mayor de ByN, que deberá reunirse nuevamente para dilucidar aquel tema.

“O sea, Maxi Romero, el delantero que estuvo en O’Higgins. No lo descarto de plano incluso si arriba Pizarro. Esto es muy cambiante, muy dinámico, hay que ver cómo destraba este problema el directorio, pero me dijeron que no descarte que sean dos delanteros”, apuntó Alvarado.

Maxi Romero celebra uno de los goles que anotó en O’Higgins. (Jorge Loyola/Photosport).

Es decir, el atacante que pertenece a Argentinos Juniors podría aterrizar de todos modos en Pedrero: Romero estuvo a préstamo en O’Higgins durante el segundo semestre del año pasado. En el Capo de Provincia anotó 7 goles en 12 partidos, un promedio nada despreciable.

También suma pasos por Vélez Sarsfield, Racing Club de Avellaneda y el PSV Eindhoven, que en su momento pagó 10 millones de euros por su pase. El tiempo dirá si Ortiz dispondrá de tres centrodelanteros. Y si puede hacerlos jugar a todos…

