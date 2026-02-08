La primera victoria del año consiguió Colo Colo la noche del sábado en el estadio Monumental, donde le ganó con muchos problemas a Everton por la Liga de Primera.

El equipo de Fernando Ortiz sigue sin encontrarse y una vez más mostró un opaco rendimiento en Macul, sin embargo, se salvó y pudo ganar por 2-0 gracias a goles en el tiempo agregado.

Uno de los jugadores que nuevamente decepcionó fue el volante ofensivo Claudio Aquino, quien recuperó la titularidad tras haber ido a la banca ante Deportes Limache, pero su nivel ante los Ruleteros fue bajísimo.

Claudio Aquino no escuchó los abucheos en su contra en Colo Colo

Claudio Aquino fue reemplazado a los 79 minutos por Yastin Cuevas, que a la postre fue vital tras anotar la apertura de la cuenta, y se ganó abucheos de los hinchas de Colo Colo por su triste rendimiento.

El ex volante de Vélez Sarsfield habló tras el triunfo albo y fue consultado por las pifias que recibió, sin embargo, dijo que no escuchó los silbidos que se produjeron en el momento de su salida de la cancha.

“¿Me silbaron? No escuché… Y si me silbaron, bueno, es parte de esto. Estoy en una institución grande, donde te exigen todos los días, y no me toca otra que seguir trabajando y mejorando día a día, en los partidos, y tratar de dar lo mejor de mí, que para eso me contrataron”, dijo el transandino.

“Tengo que trabajar, cerrar la boca y dar lo máximo. Sé que me ha costado, pero de lo mío se sale con trabajo. Estoy tranquilo, puedo dar un poco más, y sé que con trabajo y sacrificio las cosas van a venir”, cerró Claudio Aquino.

Colo Colo tiene otro partido de local en la tercera fecha, porque el domingo 15 de febrero se medirá ante Unión La Calera en el Monumental desde las 20:30 horas.

La tabla de posiciones de la Liga de Primera