Javier Correa sale a explicar su polémica celebración en Colo Colo: “No fue…”

El delantero tuvo que decir qué quiso decir al realizar el gesto de silencio tras anotar su primer gol oficial de la temporada.

Por Carlos Silva Rojas

Javier Correa una vez más en la polémica en Colo Colo.
Una victoria in extremis consiguió Colo Colo en la segunda fecha de la Liga de Primera, porque batió a Everton en el estadio Monumental con goles que hizo en los descuentos.

Los albos celebraron un 2-0 en Macul gracias a las anotaciones de Yastin Cuevas y Javier Correa, en un encuentro en que el cuadro local no pudo hacer un buen partido.

Como ya se está transformando en un habitual, Correa protagonizó una fuerte polémica, porque hizo un gesto de silencio al celebrar su gol, situación que no fue bien recibida por los hinchas de Colo Colo.

Javier Correa aclara en redes sociales su polémico gesto

El delantero argentino tuvo que explicar en sus redes sociales que su festejo no fue contra los hinchas, quienes quedaron muy enojados por el accionar del jugador.

Si se mal interpretó mi festejo de gol, lo aclaro acá que no fue dirigido a la gente ni a nadie en especial. Pido disculpas si lo tomaron así. Un abrazo a todos y a seguir trabajando”, dijo el cordobés.

Javier Correa puso el 2-0 de Colo Colo ante Everton. Foto: Andres Pina/Photosport

Colo Colo vuelve a salir a la cancha el próximo domingo, cuando a partir de las 20:30 horas se mida ante Unión La Calera en el estadio Monumental.

La tabla de posiciones de la Liga de Primera

