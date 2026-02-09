Colo Colo dejó atrás su victoria frente a Everton, pero la historia continuó fuera de la cancha. Cuatro futbolistas albos protagonizaron una imagen que comenzó a circular entre hinchas: un asado posterior al encuentro que mostró cercanía en medio de la competencia.

Javier Méndez, Joaquín Sosa, Javier Correa y Maximiliano Romero se reunieron tras el compromiso para compartir de manera distendida. Sin balón ni presión de por medio, el momento reflejó convivencia dentro del plantel albo luego de una jornada oficial.

La postal llamó la atención porque reúne a jugadores que vienen sumando minutos y presencia en el equipo, además de que esta semana vuelve al fútbol Méndez después de su sanción. Instancias así suelen leerse como señales de camaradería en plena temporada.

Todo ocurrió después del choque ante Everton, en un contexto donde el calendario obliga a cambiar rápidamente el foco hacia lo que viene para el Cacique.

Dos argentinos y dos uruguayos se juntan para celebrar con un asado

El próximo desafío de Colo Colo

Colo Colo ya mira su siguiente compromiso en el torneo, enfrentando a Unión La Calera este domingo 15 a las 20:30. El plantel prepara el partido con normalidad tras el encuentro anterior.

En ese escenario, Méndez, Sosa, Correa y Romero aparecen como alternativas disponibles para el entrenador. Además, no hay reportes de problemas físicos luego del duelo frente a Everton.

Así, mientras el equipo afina detalles futbolísticos, la imagen del asado deja una señal simple: el plantel mantiene convivencia fuera de la cancha y llega con sus piezas consideradas para el próximo desafío albo.