Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Liga de Primera

Colo Colo tiene una nueva “banda del asado”: Correa, Sosa, Romero y Méndez

Después del partido ante Everton, un grupo de jugadores extranjeros de Colo Colo se reunió para un asado post partido, mostrando la buena convivencia.

Por Sebastián Amar

Sigue a Redgol en Google!
Jugadores de Colo Colo se juntan para un asado
© ANDRES PINA/PHOTOSPORTJugadores de Colo Colo se juntan para un asado

Colo Colo dejó atrás su victoria frente a Everton, pero la historia continuó fuera de la cancha. Cuatro futbolistas albos protagonizaron una imagen que comenzó a circular entre hinchas: un asado posterior al encuentro que mostró cercanía en medio de la competencia.

Javier Méndez, Joaquín Sosa, Javier Correa y Maximiliano Romero se reunieron tras el compromiso para compartir de manera distendida. Sin balón ni presión de por medio, el momento reflejó convivencia dentro del plantel albo luego de una jornada oficial.

El gran golpe que alista Colo Colo en el mercado de fichajes: va por dos refuerzos más

ver también

El gran golpe que alista Colo Colo en el mercado de fichajes: va por dos refuerzos más

La postal llamó la atención porque reúne a jugadores que vienen sumando minutos y presencia en el equipo, además de que esta semana vuelve al fútbol Méndez después de su sanción. Instancias así suelen leerse como señales de camaradería en plena temporada.

Todo ocurrió después del choque ante Everton, en un contexto donde el calendario obliga a cambiar rápidamente el foco hacia lo que viene para el Cacique.

Dos argentinos y dos uruguayos se juntan para celebrar con un asado

Dos argentinos y dos uruguayos se juntan para celebrar con un asado

El próximo desafío de Colo Colo

Colo Colo ya mira su siguiente compromiso en el torneo, enfrentando a Unión La Calera este domingo 15 a las 20:30. El plantel prepara el partido con normalidad tras el encuentro anterior.

Publicidad
“La camiseta más hermosa del mundo”: Diego Ulloa muestra que ama a Colo Colo tras ser titular

ver también

“La camiseta más hermosa del mundo”: Diego Ulloa muestra que ama a Colo Colo tras ser titular

En ese escenario, Méndez, Sosa, Correa y Romero aparecen como alternativas disponibles para el entrenador. Además, no hay reportes de problemas físicos luego del duelo frente a Everton.

Así, mientras el equipo afina detalles futbolísticos, la imagen del asado deja una señal simple: el plantel mantiene convivencia fuera de la cancha y llega con sus piezas consideradas para el próximo desafío albo.

Lee también
Caras nuevas: Los tres refuerzos de Colo Colo que debutan ante Limache
Colo Colo

Caras nuevas: Los tres refuerzos de Colo Colo que debutan ante Limache

Los primeros puntos de Colo Colo este año: Sosa muestra su herida
Colo Colo

Los primeros puntos de Colo Colo este año: Sosa muestra su herida

"Mete la pierna y contagia": Cocoliso se lleva las flores en Colo Colo
Colo Colo

"Mete la pierna y contagia": Cocoliso se lleva las flores en Colo Colo

"Es bajísimo": Pato Yáñez critica con todo a Charles Aránguiz en la U
U de Chile

"Es bajísimo": Pato Yáñez critica con todo a Charles Aránguiz en la U

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo