“Se han puesto creativos”: Revelan la inédita sede para la llave de Copa Davis entre Chile y España

Con Nicolás Massú al mando, Chile va por la Copa Davis y ya afina los detalles de lo que será la llave ante España. Tras el triunfo ante Serbia, el equipo nacional volvió a meterse entre los mejores del torneo. Pero ahora el rival asoma como uno de palabras mayores.

Es que el nombre de Carlos Alcaraz le da un plus al equipo europeo. Sin embargo, existe la chance de que por el circuito ATP se ausente de la serie que está programada para septiembre. Ante esto, desde la Federación de Tenis ya se planea sorprender a los españoles con la sede para dicha llave.

“Debería jugar en arcilla, porque cualquier otra superficie es complicada. Si queremos sacar ventaja de localía, tendríamos que pensar en arcilla”, recalcó Sergio Elías, el presidente de la Federación a El Mercurio. Pero el tema ahora es conocer dónde será la sede para la trascendental serie.

Según indicó Radio Cooperativa el objetivo es que sea en polvo de ladrillo y a ello sumar el factor de la altura. Lo que podría ser un plus para Chile.

¿Dónde se juega el Chile vs España por Copa Davis?

Así las cosas, el medio citado detalló que se buscará una cancha con mínimo diez mil hinchas para hacer valer la localía. El apoyo del público es fundamental en este tipo de instancias y lo saben en el equipo chileno.

Claro Arena podría ser la sede de Copa Davis entre Chile y España

Ahora para lograr un equilibrio entre lo deportivo y lo que planea la Federación apareció un inédito escenario y que podría significar una importante modificación. “La opción es San Carlos de Apoquindo donde se juega el Chile Open. El tema es que según expertos solo da para siete mil personas. Ahora la otra opción es hacerlo dentro del Claro Arena lo que sería un proyecto ambicioso”, recalcó Patricio Muñoz.

“Se han puestos creativos para una sede que concilie mucha gente y con condiciones deportivas que hagan sentir bien al capitán y a los jugadores. Tienen un mes para definirlo”, agregó sobre la propuesta de llevar la serie a la cancha que utiliza Universidad Católica.