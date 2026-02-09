Fernando Ortiz tiene un mérito grande desde su llegada a Colo Colo: le ha dado la chance de jugar a jóvenes surgidos de la cantera. Y ante Everton, le tocó jugar a al lateral izquierdo Diego Ulloa.

No se trata de un futbolista tan joven. A sus 22 años tuvo que darse la vuelta larga para debutar en el elenco Popular, tras préstamos en La Serena, Barnechea y Unión La Calera.

Por lo mismo es que haber jugado en el Monumental fue algo que calificó como un momento muy especial, dejando en claro que ama a Colo Colo.

“Por fin llegó el día que tantos años soñé, día inolvidable“, comenzó señalando en sus redes. “Feliz de vestir la camiseta más hermosa del mundo”, agregó.

Diego Ulloa mostró su felicidad por debutar en Colo Colo

Ulloa es muy colocolino: “Aguante el más grande”

Luego manifestó que quería dar las gracias “a las personas que siempre estuvieron conmigo” y volvió a manifestar su sentimiento colocolino: “Aguante el más grande y toda su gente”.

Ulloa tiene competencia en el puesto con Erick Wiemberg y Cristián Riquelme. Ambos jugaron contra Deportes Limache en la primera fecha, pero Ortiz no quedó conforme con ese rendimiento.

Habrá que ver si ante La Calera, el domingo en el Monumental, se mantiene en el 11 inicial el canterano del Cacique y empieza a tomar camiseta como titular, tras mostrar fiereza en la marca.