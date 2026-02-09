Claudio Borghi alerta por rendimiento de figura de la U: “No hay forma de juego”

Universidad de Chile sumó una dura caída en la fecha 2 de la Liga de Primera. El elenco dirigido por Francisco Meneghini sucumbió en su visita a Huachipato y perdió por 2-1. Encuentro que remece las aguas en el Romántico Viajero.

Es que el cuadro de Paqui comenzó mejor y hasta abrió el marcador con tanto de Eduardo Vargas. Pero las anotaciones de Maxi Gutiérrez y Renzo Malanca permitieron el triunfo acerero y afloraron los problemas tácticos que arrastra la U desde la pretemporada.

Tema que no pasó desapercibido por Claudio Borghi que abordó la situación de los azules en ESPN F90. “El año pasado tuvieron buen funcionamiento. Ahora no hay forma de juego”, lanzó de entrada el Bichi. Incluso destacó el caso de Lucas Bovaglio que llegó a O’Higgins y mantuvo el mismo sistema. Situación que de momento Meneghini no realizó tras la salida de Gustavo Álvarez.

Claudio Borghi preocupado por Lucas Assadi

Ahora al analizar el uno a uno de los azules, Claudio Borghi apuntó a un caso en particular: Lucas Assadi. Esto porque el “10” tuvo que utilizar tres posiciones diferentes y no pudo marcar las diferencias que lo llevaron a destacarse en 2025. A tal punto que desde Brasil y Europa ya vinieron a buscarlo en este mercado de fichajes.

Por lo mismo, alertó por el rendimiento del ninja azul. “Lucas Assadi jugó primero abierto, luego de creador y al final no sabía dónde ubicarse. Eso pasa porque no hay sistema de juego”, apuntó el Bichi.

Assadi no ha podido destacar en las primeras fechas de la Liga de Primera

Pero antes de llamar a la catástrofe, Borghi enfatizó que todavía hay tiempo para mejorar y dejó una alentadora reflexión sobre Meneghini y el futuro del equipo. “Paqui en otros equipos no tenía tanta abundancia y ahora puede provocar más cambios para revertir este arranque”, resaltó.