“No tiene…”: Histórico de Colo Colo explica el error táctico que sufre la U de Paqui Meneghini

Universidad de Chile sigue sin saber de victorias en la Liga de Primera. El Romántico Viajero, tras el empate en el debut frente a Audax Italiano, ahora la U sumó la derrota ante Huachipato y se complica en el inicio de temporada.

Es que pese a abrir el marcador con tanto de Eduardo Vargas, el equipo de Francisco Meneghini fue cediendo terreno y sucumbió ante los dirigidos por Jaime García. Los tantos de Maximiliano Gutiérrez y Renzo Malanca lograron la remontada y que complica a Paqui en el inicio de campaña.

ver también Lo que nadie imaginó se hace realidad con Charles Aránguiz en U. de Chile: “Está hasta malo”

Si ni los cambios lograron darle un nuevo aire al equipo. A tal punto que ahora fue un ex Colo Colo el que evidenció el principal problema que enfrenta la U. Por lo que entregó un cambio táctico que podría marcar el despegue definitivo para los azules.

Encuesta¿Quién tiene que ser el delantero titular en la U? ¿Quién tiene que ser el delantero titular en la U? Ya votaron 0 personas

El consejo de Barticciotto a la U

Así fue como en Radio Cooperativa, Marcelo Pablo Barticciotto abordó el presente de Universidad de Chile y lo comparó con lo que vivió en su minuto al mando de Colo Colo.

ver también El ayudante de Paqui Meneghini en la U: el video de Charles Aránguiz que llama la atención

“En Colo Colo yo tenía a Lucas Barrios y Macnelly Torres. Lo que pasaba es que Barrios venía a buscar la pelota y Macnelly no tenía a quién darle el balón al espacio. Yo le dije Lucas picale al espacio que Macnelly te la va a tirar con ventaja. Dicho y hecho. Después fue goleador del mundo”, explicó el campeón de la Copa Libertadores.

Publicidad

Publicidad

Pero ahora en la U, Barti se enfocó en el desarrollo de Javier Altamirano y de los delanteros que ha utilizado Meneghini.

Futbol, Huachipato vs Universidad de Chile Segunda fecha, campeonato Nacional 2026. El jugador de Universidad de Chile Javier Altamirano es fotografiado durante el partido de primera division contra Huachipato disputado en el estadio CAP de Talcahuano, Chile. 08/02/2026 Marco Vazquez/Photosport Football, Huachipato vs Universidad de Chile 2nd date, 2026 National Championship. Universidad de Chile player Javier Altamirano durin g the first division match against Huachipato held at the CAP stadium in Talcahuano, Chile. 08/02/2026 Marco Vazquez/Photosport

“Ahora esto llevado a la U tiene relación con que Altamirano no tiene a quién darle el balón. No tiene quién arrastre marcas. Eso es un problema que tiene el fútbol chileno que no se juega al espacio y entrega muchas ventajas”, lamentó. Incluso Barticciotto recalcó que no es momento de dudar de Meneghini y una eventual salida “sería un despropósito”.

Publicidad