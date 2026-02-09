Universidad de Chile volvió a tener una jornada gris en la Liga de Primera 2026 tras caer por 2‑1 frente a Huachipato. Para el periodista Manuel de Tezanos, lo que más preocupa no es solo el resultado, sino el nivel exhibido por una de las mayores estrellas del cuadro azul.

En su análisis en Balong Radio, de Tezanos fue directo y sin filtros al referirse al rendimiento de Charles Aránguiz. Dejó en claro que no estuvo a la altura de lo que se espera en esta clase de partidos.

“Lo peor de todo es que es como si le hubiese olvidado jugar, está hasta malo Aránguiz. Increíble”, disparó el comunicador, apuntando al mediocampista como representación del bajo rendimiento colectivo de la U.

Tezanos salvó a un jugador azul y lo mantiene vivo. “Assadi se mantiene marcando una diferencia, pero el equipo perdió todo tipo de forma“, destacó en la derrota.

“U. de Chile perdió dinámica y confianza”

El periodista fue más allá y dijo que la caída frente a Huachipato expuso un problema mayor. “Perdió dinámica, confianza. Fue pobre, muy pobre. Después, como que cuesta explicar, si son los mismos jugadores, no debería tener una baja tan marcada”, reflexionó.

Además, Tezanos destacó que el tema público no es una excusa. “A pesar de que este partido tiene el condimento de que es sin público, no puede ser excusa, ¿no? Es como si estuviésemos viendo ocho cambios respecto al año pasado, pero es un esquema parecido o igual”, finalizó.

Las palabras del periodista encendieron el debate sobre el presente de Universidad de Chile, su rendimiento y la responsabilidad de sus figuras. Sin duda que se necesitan para levantar al equipo tras una serie de compromisos donde no han encontrado regularidad ni solidez.