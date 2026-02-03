Es tendencia:
Manuel de Tezanos critica a la dirigencia de Colo Colo por los fichajes: “Un misterio…”

El periodista analizó el sistema que impera en el estadio Monumental a la hora de traer jugadores para el plantel del Cacique.

Por Carlos Silva Rojas

Colo Colo se llena de cuestionamientos.
© ANDRES PINA/PHOTOSPORTColo Colo se llena de cuestionamientos.

Nuevo torneo, nuevos fracasos. Colo Colo partió de la peor manera posible en la Liga de Primera y en la fecha inicial ya entró en crisis, tras un fuerte revés ante Deportes Limache en Valparaíso.

El Cacique suma su tercera derrota de forma consecutiva en partidos oficiales y el cuadro tomatero lo hizo ver muy mal, ya que lo venció por un contundente 3-1, en un partido que se definió a los 27 minutos, cuando los locales marcaron el tercer gol.

El principal apuntado por el mal momento de Colo Colo es el entrenador Fernando Ortiz, sin embargo, hay responsabilidad compartida entre los jugadores y los dirigentes, que en el último tiempo están haciendo todo mal.

De Tezanos critica la dinámica de los fichajes de Colo Colo

La situación de Colo Colo fue analizada por el periodista Manuel de Tezanos Pinto, quien ahondó en la extraña forma en que se maneja Blanco y Negro en el mercado de fichajes.

El comentarista dijo en el programa Balong Radio que uno de los problemas del cuadro albo radica en el método que tienen de confeccionar el plantel, criticando las gestiones del presidente, Aníbal Mosa, y el gerente deportivo, Daniel Morón.

Aníbal Mosa es fuertemente criticado en Colo Colo. Foto: Raul Zamora/Photosport

Este sistema que tiene Colo Colo de fichajes internamente es un misterio, es un misterio. ¿Los propone Morón? ¿Los propone Mosa? ¿Se los proponen a Mosa? ¿Son arrebatos de una parte de la dirigencia? No se sabe”, dijo Manoel.

“¿Alguien busca opciones en Colo Colo? Pablo Ruiz es lo más random que ha sonado en años. Es un jugador de un equipo no importante de la MLS, no tiene buenas temporadas por lesión. No tiene nada que ver con Álvaro Madrid”, cerró.

La tabla de posiciones de la Liga de Primera

