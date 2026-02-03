La palabra crisis se instaló en Colo Colo a inicios de 2025 y no se fue más, porque la temporada 2026 la empezó con el pie izquierdo, sumando una fea derrota ante Deportes Limache en la Liga de Primera.

El cuadro tomatero se alza como una Bestia Negra para el Cacique, ya que han jugado cinco veces en la historia, con tres victorias, dos empates y cero triunfos albos. Este sábado le pasó por encima con un claro 3-1.

La situación de Colo Colo es crítica, y como siempre, el hilo se corta por lo más delgado y en este caso es el entrenador Fernando Ortiz, quien puede perder su trabajo en el corto plazo.

ver también Advierten que Gustavo Álvarez toma fuerza como opción en Colo Colo: “Uno de los pocos…”

Danilo Díaz asegura que Colo Colo echa a Ortiz si no le gana a Everton

El próximo partido de Colo Colo será este sábado, cuando desde las 20:30 horas reciba a Everton en el estadio Monumental, duelo que asoma como vital para el DT albo.

Hay voces que apuntan que el Tano se va si el Cacique no le gana a los ruleteros en Macul. A esta idea se sumó el periodista Danilo Díaz, quien en el programa La Fecha de La Hora de King Kong, dijo que el argentino puede salir del cuadro popular este fin de semana.

Fernando Ortiz vive un duro momento en Colo Colo. Foto: Andres Pina/Photosport

Publicidad

Publicidad

“Yo creo que si Colo Colo no gana el sábado ante Everton, el domingo Ortiz ya no es el técnico de Colo Colo“, dijo con contundencia el comentarista.

Luego, agregó que el ciclo del ex estratega del América de México en el Cacique está muy complicado: “es insostenible su permanencia si no le gana a Everton“.

Colo Colo tiene un partido clave ante Everton, otro equipo que debutó con una derrota en la Liga de Primera y espera sumar en la segunda fecha.

Publicidad

Publicidad

ver también Crisis en Colo Colo: La negra racha de Ortiz que ya suma seis partidos sin ganar

La tabla de posiciones de la Liga de Primera