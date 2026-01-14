Polémica generaron los excesivos precios de los abonos 2026 para ver a Universidad de Chile. Por tercer año seguido Azul Azul subió el costo para ver al Bulla como local en el estadio, en un pack para más remate solo considera entradas para la Liga de Primera 2026.

Para que se haga una idea, en la galería sur el renovar el abono en la pasada temporada 2025 tenía un precio de 130.000 pesos chilenos. Hoy, para el 2026, subió a 177.000 pesos de nuestra moneda.

Si se compara con los clásicos rivales el panorama es desolador para los hinchas azules. Un abono en Colo Colo cuesta 156.200 pesos en galería, mientras que Universidad Católica en un sector más o menos similar en el Claro Arena está cobrando 169.900 pesos.

Además, tanto albos como cruzados incluyen más compromisos en sus respectivos abonos. Mientras en el Cacique tienes derecho a ver la fase de grupos de la Copa Chile y Copa de la Liga, la UC integra la Copa Libertadores y la Copa de la Liga.

Duras críticas a Michael Clark por los abonos 2026 de Universidad de Chile

Uno que salió a criticar con todos estos precios fue el periodista Danilo Díaz, quien en su calidad de comentarista en ADN Radio destapó un feo ninguneo de Michael Clark hacia los hinchas de la U.

Los hinchas de Universidad de Chile deberán pagar 177 mil pesos chilenos por el abono más barato de este 2026. | Foto: Photosport.

“Desde que llegó esta administración los hinchas de la U las han perdido todas. Con Carlos Heller los hinchas podían ir a los partidos de la Copa Libertadores si estaban abonados. Hace un tiempo en un partido contra San Antonio, un equipo de tercera y en Copa Chile, no les servía”, declaró.

En ese sentido, Díaz aseguró que “alguna vez se lo dijo Michael Clark a la gente de la ANFP en una reunión informal. ‘El precio que ponga en los abonos da lo mismo, porque el estadio lo lleno igual’, dijo en esa ocasión. Clark ve a los hinchas como clientes y les da lo mismo”.

“Con las dificultades que tiene la gente para llegar a fin de mes, en un país pobre como Chile… Hay que ver lo que gana la gente, sobre todo a la que le gusta el fútbol”, concluyó el comunicador.

