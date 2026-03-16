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Colo Colo

Mosa le saca la camiseta de Juan Martín Lucero a un hincha de Colo Colo: “A la hoguera”

El presidente de Blanco y Negro le ofreció una nueva para dejar de lado la del actual jugador de la U: "No es bienvenido acá"

Por Cristián Fajardo C.

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Mosa con la camiseta al revés de Lucero en Colo Colo
© Redgol / PhotosportMosa con la camiseta al revés de Lucero en Colo Colo

Un dicharachero Aníbal Mosa de dejó caer esta jornada en el estadio Monumental, porque el presidente de Colo Colo hizo show con los hinchas en la previa al duelo con Huachipato que cierra la fecha en la Liga de Primera 2026.

Esto, porque el mandamás de la concesionaria Blanco y Negro se dio el tiempo de compartir con los seguidores del club, donde incluso colaboró económicamente con una campaña que se realizaba en el sector Oceano.

Pero fue en ese trayecto donde se percató que un hincha lucía una camiseta blanca del Cacique, pero en la espalda llevaba el nombre de Juan Martín Lucero, quien ahora está en Universidad de Chile.

“Este nombre no es bienvenido acá”, decía un Mosa que se llevaba los aplausos de los hinchas, quienes incluso pisotearon la polera y el presidente los detuvo: “No, viste que tiene el escudo de Colo Colo”.

Juan Martín Lucero enfrentó a Colo Colo en el Superclásico en el Monumental. Foto: Andrés Pina/Photosport

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“Lucero no es bienvenido en el Monumental”

Al parecer las garras del Gato Lucero causaron un dolor bien grande en el presidente de Colo Colo Aníbal Mosa, quien no aguantó que un hincha estuviera con su camiseta en el Monumental.

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Por lo mismo, se le acercó y le ofreció cambiársela por una totalmente nueva, de manera que se deje de ocupar la que tiene ese nombre que está totalmente cortado en el club.

“A la hoguera”, mencionó el dirigente que iban a mandar la camiseta de Lucero, mientras la mostraba al revés, como cuando las barras muestran un trofeo de guerra.

Esta vez fue Mosa quien se llevó los aplausos, borrando totalmente la figura de Lucero que alguna vez fue querido en el Monumental, pero hace pocas semanas les celebró en su cara.

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