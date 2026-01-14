La delantera de Universidad de Chile fue renovada por completo. Las salidas de Nicolás Guerra, Lucas Di Yorio, Rodrigo Contreras y Leandro Fernández, dieron paso a la llegada de Eduardo Vargas, Octavio Rivero, más un tercer delantero que será anunciado los próximos días. Pero a su vez, estas cuatro bajas dejaron 40 goles el año pasado, meta que tendrán que superar los nuevos atacantes.

En todas las competencias del 2025, Lucas Di Yorio anotó 14 goles, Leandro Fernández 10, Rodrigo Contreras también hizo 10 tantos y Nicolás Guerra marcó 6. Sumando todos, son 40 tantos que aportaron a la ‘U’. Y si es que realmente el club busca mejorar con los nuevos refuerzos, los delanteros tendrán que superar esta marca.

Si bien, con un tercer delantero, llegar a esta cantidad debería ser más fácil, por ahora los únicos oficiales son Vargas y Rivero. Sin embargo, ambos deberán mejorar los números la temporada 2025, en la que solo hicieron 21 tantos entre ambos.

ver también Meneghini pide paciencia con Lucero en U de Chile: “Prefiere perder días que cerrarle la puerta”

Turboman en su paso por Audax Italiano convirtió cinco goles y dos en Nacional, que para ser “9” es una cifra bastante baja. Mientras que el uruguayo anotó 14 goles con la camiseta de Barcelona de Guayaquil, lo que tendrá que superar este año en su retorno al fútbol chileno.

Vargas llega a la U con una gran mochila

¿Juan Martín Lucero podría ayudar a la dupla Vargas-Rivero?

Después de anunciar a Eduardo Vargas y Octavio Rivero, Universidad de Chile busca cerrar al tercer delantero. Quien hoy corre con ventaja es Juan Martín Lucero, pero que con sus números en 2025 es difícil que pueda aportar a superar la marca de 40 goles.

Publicidad

Publicidad

El año pasado el ‘Gato’ jugó 50 partidos con Fortaleza, pero solo convirtió 11 goles. Lo que tendrá que mejorar sin dudas si es que termina firmando por el cuadro azul. Esto si es que Azul Azul quiere ver mejores números a diferencia de la temporada pasada.

Si es que llega a la U, Juan Martín Lucero deberá superar notoriamente lo hecho en 2025.Foto: Felipe Zanca/Photosport

Si es que sumamos los goles de Vargas, Rivero y Lucero en 2025, queda como resultado 30 unidades. O sea, 8 por debajo de los delanteros anteriores de Universidad de Chile.

Publicidad

Publicidad

Entonces, esta nueva delantera de la U (con Eduardo Vargas y Octavio Rivero solamente confirmados), tendrá como desafío superar lo hecho por Fernández, Di Yorio, Contreras y Guerra, si es que quieren convencer en el Centro Deportivo Azul.