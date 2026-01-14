Es tendencia:
Universidad de Chile

Meneghini pide paciencia con Lucero en U de Chile: “Prefiere perder días que cerrarle la puerta”

Pese a la demora, aseguran que es una medida de Paqui seguir esperando por el delantero argentino porque lo tiene considerado.

Por Cristián Fajardo C.

Juan Martín Lucero todavía negocia su salida del Fortaleza.
Universidad de Chile está viviendo una verdadera teleserie en el mercado de fichajes para la temporada 2026, con el caso de Juan Martín Lucero que todos los días suma un nuevo capítulo.

Si bien en la U están confiados porque tienen un acuerdo con el jugador, la demora está en su salida de Fortaleza, la que ha estirado su estadía en Brasil a la espera de una solución.

Algo que ya molesta en el cuadro bullanguero que lo esperaban para el inicio de esta semana, de manera de comenzar la pretemporada, aunque Lucero tiene un aliado que lo ayuda.

Esto, porque es Francisco Meneghini quien ha pedido esperar por el ex Colo Colo, de manera que los ánimos se han calmado en la U a la espera de que pueda definir su futuro.

Paqui Meneghini pide seguir esperando por Juan Martín Lucero.

¿Qué pasa con Juan Martín Lucero en U de Chile?

Fue el periodista Cristián Caamaño quien contó nuevos detalles de la situación de Juan Martín Lucero como refuerzo de Universidad de Chile, con este nuevo dato con Paqui Meneghini.

“En la U están confiados de que va a llegar, se sigue insistiendo. No vi nunca una gestión que tuviese tanta atención de parte de un club, porque ya tenían listo hace rato lo de Rivero y Romero, pero con Lucero parece que todos los días hay algo que va retrasando la llegada”, explicó.

“Hasta anoche, que me escribieron desde la U, siguen insistiendo que terminará llegando, es difícil poner una fecha, pero el acuerdo estaba hace as de una semana, es lo que tiene molesto a la U, pero es tanta la firmeza de Paqui de contar con Lucero que prefiere perder días con el plantel antes de bajar la cortina”, detalló.

Pese a esto, deja en claro que hay tiempo valioso que se está perdiendo en el plantel, por lo que esperan tener novedades en las próximas horas: “No puede pasar del fin de semana, la idea era tener a la primera ronda de refuerzos esta semana, no es sencillo pero me siguen diciendo que va a llegar Lucero”.

