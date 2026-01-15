Universidad de Chile tiene todo listo para el gran bombazo del mercado de fichajes para la temporada 2026, tras alcanzar un importante acuerdo con Juan Martín Lucero.

Los azules comienzan a mostrar un gran poderío en delantera, donde también ya presentaron a Eduardo Vargas y Octavio Rivero, por lo que, al menos en el papel, promete ser un cuadro muy goleador.

Pero la llegada de Lucero también da a entender que realmente la dirigencia de Azul Azul, en esta oportunidad, rompió el chanchito, porque desde Brasil aseguran que será el mejor pagado del fútbol chileno.

En medio de la negociación para salir de Fortaleza, donde peleó para salir, pese a que le quedaban dos años de contrato, arregló montos, lo mismo que en la U que lo dejan como el sueldo más top de Chile.

Lucero será el nuevo delantero de la U

ver también El cuarto refuerzo: Filtran el millonario monto que dejó Juan Martín Lucero para jugar en la U de Chile

Lucero con un monto millonario

Así también lo destaca una nota en el diario La Tercera que destaca que Juan Martín Lucero “se acerca como el mayor salario del fútbol chileno”, donde en la U confirman que sólo falta firmar los documentos.

Publicidad

Publicidad

“El medio brasileño RTI adelantó que Lucero solicitó un salario mensual de 110 mil dólares para fichar por el club chileno, circunstancia que lo pone como el futbolista mejor pagado de la Liga de Primera”, explican.

Si bien el director deportivo Manuel Mayo aseguró que esos montos están lejos del presupuesto de la U, la información no fue desmentida a las fuentes que dieron la información.

Hay que recordar que tenía contrato hasta 2027 en Brasil, situación que le garantizaba US$ 980.000, pero que resignó el 50% de esos montos para poder dejar el Fortaleza.

Publicidad

Publicidad