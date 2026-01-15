Universidad de Chile golpeó en el mercado de fichajes con los arribos como refuerzos de Octavio Rivero y Juan Martín Lucero, donde, de pasada, también le tocó la oreja a Colo Colo.

Esto, porque ambos delanteros pasaron como jugadores en el estadio Monumental, por lo que destaparon que fue la directiva de Blanco y Negro la que llamó a ambos intentando arrebatárselos a la U.

Así al menos lo contó el periodista Cristián Caamaño, quien deja en claro que en el cuadro albo terminaron muy sentidos por los dos delanteros que se llevó el archirrival.

Incluso confirma que ante la desesperación de devolver el golpe fueron por Leandro Fernández, que les dijo que no, y luego por Maximiliano Romero que también estaba en la fila para ser refuerzo de la U.

Octavio Rivero manifestó que ya tenía un acuerdo con la U. Foto: Ramon Monroy/Photosport

Colo Colo quiso devolver el combo con Leandro Fernández

Un Superclásico con mucha polémica se jugó en el mercado de fichajes, donde Colo Colo buscó arrebatar a última hora a Octavio Rivero y Juan Martín Lucero a Universidad de Chile.

“Del riñón me contaban, esto me lo van a desmentir, porque forma morbo de la llegada de Lucero y Rivero. Cuando se enteraron en Colo Colo ya era muy tarde y por lo mismo llamaron a Lea Fernández y fueron a buscar a Romero, que podía llegar a la U”, explicó.

“En los pasillos del mercado hubo pugna, pero a Colo Colo les dolió que Rivero y Lucero firmaran en la U. Colo Colo llamó, lo tengo confirmado, y ambos le dijeron que tenían todo arreglado con la U, Colo Colo quedó atrapado”, detalló.

En ese sentido, también explica que los albos intentaron devolver el combo con una arriesgada jugada: “Por eso quisieron a Lea Fernández, hicieron gestión con Correa, pero el delantero les dijo que no y ya tenía arreglo con Argentinos Juniors”.

