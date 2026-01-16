Es tendencia:
“Nunca lo rechazaría”: “Chiquito” Romero habla de su futuro tras interés de Colo Colo y el fútbol argentino

El portero que jugó un Mundial con Argentina fue acercado a Macul, aunque un grande trasandino también es opción.

Por Nelson Martinez

El portero busca club tras jugar en Argentinos Juniors.
© Instagram.El portero busca club tras jugar en Argentinos Juniors.

Colo Colo ya abrochó a Maxi Romero como su nuevo goleador y ahora viene la tarea de buscar arquero, un puesto que hace rato los hinchas piden a gritos reforzar. Si bien sonó fuerte Esteban Andrada, el argentino no llegará.

Mientras el nombre de Jaime Vargas (Deportes Recoleta) también ha sido acercado a Macul, un tercero se metió por los palos. Se trata de Sergio Romero, mundialista con Argentina y que actualmente está sin club.

El trasandino ha sido opción en el Cacique, donde Fernando Ortiz puja por un experimentado en el arco. Viene de jugar en Argentinos Juniors, donde no logró tener buena campaña para seguir en el equipo.

“Chiquito” Romero lanza directo guiño

Sergio “Chiquito” Romero dio recientemente una entrevista en Argentina, donde habló sobre su futuro. Mientras suena en Colo Colo, se le consultó sobre Racing, club donde se formó.

“Un llamado de Racing nunca lo rechazaría. Si las condiciones están dadas lo haré desde el lugar que sea”, lanzó al instante. Con eso, deja en claro cual es su deseo, muy lejos de Colo Colo en 2026.

En relación a una posible opción para reemplazar a Gabriel Arias en la Academia, “Chiquito” Romero hasta se ofreció a seguir esperando. En dicho a DSports Radio Argentina, el ex Boca Juniors la tiene clara.

“Puedo esperar, no tengo apuro de estar sin club, no me desespera que en unos días arranca el torneo”, cerró. Por ahora, su posible opción en los albos está más que lejana.

