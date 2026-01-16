Como si la conmemoración de los 100 años de Colo Colo no tuviera suficientes problemas, en el comienzo del 2026 salió a la luz una nueva complicación que tiene como protagonista, en este caso, al Club Social y Deportivo.

Es que a raíz de uno de los eventos cumbres que organizó la corporación como fue la Gira Centenario, recibieron una demanda en su contra donde una empresa que les prestó servicios reclama una millonaria deuda que se arrastra desde septiembre de este año.

Quien envió al CSD Colo Colo a la Justicia fue SEP Security, encargada de cubrir la seguridad del evento que viajó por gran parte de Chile, y su abogado José Miguel Cuevas reveló a Radio ADN que buscan una reparación económica de $39 millones de pesos.

Millonaria deuda contra el CSyD Colo Colo

“Al momento de hacer el cobro de estas facturas, se nos empezó a pedir plazos y, en la última reunión que tuvimos en el Estadio Monumental con la productora AF Producciones SpA y Edmundo Valladares, nos pidieron que los esperáramos hasta el último partido con Alianza Lima para poder recaudar y hacer efectivo el pago. Nunca se negaron a pagar“, reveló el legista.

En ese ámbito, el abogado de esta empresa añadió que “pasaron los meses y, después de eso, no tuvimos ningún tipo de contacto, hecho que nos motivó a iniciar esta demanda tanto contra la productora como contra el Club Social y Deportivo Colo Colo”.

La emisora se contactó con la corporación para obtener una respuesta a este recurso judicial, quienes indicaron que “están conscientes de esta demanda, pero que no han podido pagarla debido a que no atraviesan un buen momento económico“. Por ello, esperan llegar a un acuerdo judicial y abonar la deuda.

¿En qué consistió la Gira Centenario?

El evento conmemorativo de los 100 años de Colo Colo se llevó a cabo desde el 11 de enero con una gira de partidos que protagonizaron leyendas de la institución por todo Chile, que culminó el 6 de septiembre con un amistoso ante Alianza Lima en el Estadio Monumental.