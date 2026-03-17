Sonó en Colo Colo, se fue de Coquimbo Unido y ahora en su 15° club protagoniza nuevo escándalo

Brian Fernández sufre un nuevo revés en su carrera. El delantero de 31 años ahora fue cesado en Fénix de Uruguay, y quedó sin club.

El ex jugador de Unión La Calera llegó a finales de enero para jugar en la segunda división del país charrúa. Sin embargo, su puesta a punto se estiró más de lo esperado y finalmente el cuadro de Fénix informó que el delantero volvió a Argentina.

ver también “Un mes desaparecido”: preocupación por recordado goleador del fútbol chileno al que se le perdió la pista

“El Centro Atlético Fénix informa que se acordó la rescisión de contrato con el futbolista Brian Fernández, quien deberá permanecer en Argentina para atender asuntos personales que requieren su presencia”, informaron desde Uruguay tras la desvinculación de Fernández.

¿Qué pasó con Brian Fernández?

Este es el 15° club que defiende Brian Fernández. Pero también vuelve a sufrir con sus temas personales y se queda sin club. Incluso en Uruguay hicieron hincapié en que es una situación muy similar a lo que ocurrió en Coquimbo Unido. El trasandino llegó a finales del 2024 y se le entregó el “10” para jugar en el 2025 con el elenco pirata.

Brian Fernández sufre complejo momento a sus 31 años.

Sin embargo, alcanzó a estar un par de días con el aurinegro y no se presentó en la pretemporada. “Me quedaré aquí en Argentina. Es medio loco, pero es la realidad, y lo que necesito hoy es estar más cerca de mi familia porque es lo que realmente tengo ganas de hacer y es por eso que doy las gracias”, comentó el delantero al salir de Coquimbo.

Publicidad

Publicidad

Tras ello, volvió a Argentina y jugó en Almirante Brown y Talleres Remedios de Escalada. Su último club fue el elenco uruguayo donde solo duró un mes y medio, y no llegó a debutar.

Cabe consignar que Brian Fernández en Chile suena cada cierto tiempo en Colo Colo. Aunque dicho interés solo se ha mostrado en redes sociales. El jugador confesó que es hincha de los albos. “Es un club que me gusta mucho. Espero algún día estar ahí”, expresó a Redgol. Sin embargo, por temas dentro y fuera de la cancha aún no logra cumplir su gran anhelo.

En resumen

Brian Fernández rescindió su contrato con el club Fénix de Uruguay a los 31 años.

rescindió su contrato con el club de Uruguay a los 31 años. El delantero argentino dejó el equipo uruguayo tras un mes y medio sin debutar oficialmente.

sin debutar oficialmente. La dirigencia informó que el jugador regresó a Argentina para atender diversos asuntos personales.

Publicidad