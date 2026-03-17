Comienza un nuevo año para la Selección Chilena. Bajo la dirección técnica de Nicolás Córdova, disputará una serie de partidos amistosos en Nueva Zelanda contra rivales que jugarán el próximo Mundial 2026 en Norteamérica.
Para los encuentros ante los All Whites y Cabo Verde en la ciudad de Auckland, el entrenador convocó a 26 futbolistas, de los cuales 18 militan en el extranjero, mientras que los ocho restantes, la mayoría jóvenes, juegan en el medio local.
Pero hay un dato no menor que debemos destacar. Es que, una vez más, hay masiva influencia del agente Fernando Felicevich en la lista de citados a la Selección Chilena, de los cuales el 50 por ciento los representa.
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¿A cuántos jugadores de la Selección representa Felicevich?
A través de su empresa Vibra Fútbol, el empresario de origen argentino maneja a 13 de los 26 citados por Nico Córdova, entre ellos dos debutantes absolutos en La Roja, como el arquero Sebastián Mella o el lateral izquierdo Diego Ulloa.
Cabe señalar que la agencia de Felicevich supera ampliamente a otras empresas de representación de jugadores en la Selección Chilena, como es el caso de Mundo Futuro, propiedad de Sergio Morales, que tiene en la lista a Rodrigo Echeverría y Benjamín Chandía.
¿Quiénes representan a los 28 nominados a La Roja?
VIBRA FÚTBOL (Fernando Felicevich)
- Sebastián Mella
- Benjamín Kuscevic
- Ian Garguez
- Gabriel Suazo
- Diego Ulloa
- Ignacio Saavedra
- Vicente Pizarro
- Felipe Loyola
- Javier Altamirano
- Maximiliano Gutiérrez
- Gonzalo Tapia
- Alexander Aravena
- Lucas Cepeda
MUNDO FUTURO (Sergio Morales)
- Rodrigo Echeverría
- Benjamín Chandía
REFUEL PERFORMANCE MANAGEMENT
- Lawrence Vigouroux
RC SPORTS (Rodrigo Tello)
- Thomas Gillier
IKONS (Edgar Merino)
- Fabián Hormazábal
NEXT LEVEL SPORTS
- Iván Román
TRADING SPORTS (Marcelo Contreras)
- Guillermo Maripán
AIM FÚTBOL
- Igor Lichnovsky
GLOBAL AGENTS
- Felipe Ogaz
WASSERMAN
- Ben Brereton
UNOSPORTS (Sergio Gioino)
- Darío Osorio
SIN INFORMACIÓN: Lautaro Millán
En síntesis
- Nicolás Córdova dirigirá a Chile en amistosos contra Nueva Zelanda y Cabo Verde en Auckland.
- Fernando Felicevich representa a 13 de los 26 futbolistas convocados mediante Vibra Fútbol.
- 18 jugadores extranjeros y ocho locales componen la nómina de La Roja para esta gira.