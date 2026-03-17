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Selección Chilena

La costumbre: Felicevich representa al 50% de los nominados a Selección de Nico Córdova

De los 26 futbolistas que convocó el DT de La Roja para los duelos ante Cabo Verde y Nueva Zelanda, la mitad pertenecen a Vibra Fútbol.

Por Alfonso Zúñiga

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El 50% de la nómina de Córdova en la Selección la representa Felicevich.
© GeminiEl 50% de la nómina de Córdova en la Selección la representa Felicevich.

Comienza un nuevo año para la Selección Chilena. Bajo la dirección técnica de Nicolás Córdova, disputará una serie de partidos amistosos en Nueva Zelanda contra rivales que jugarán el próximo Mundial 2026 en Norteamérica.

Para los encuentros ante los All Whites y Cabo Verde en la ciudad de Auckland, el entrenador convocó a 26 futbolistas, de los cuales 18 militan en el extranjero, mientras que los ocho restantes, la mayoría jóvenes, juegan en el medio local.

Pero hay un dato no menor que debemos destacar. Es que, una vez más, hay masiva influencia del agente Fernando Felicevich en la lista de citados a la Selección Chilena, de los cuales el 50 por ciento los representa.

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¿A cuántos jugadores de la Selección representa Felicevich?

A través de su empresa Vibra Fútbol, el empresario de origen argentino maneja a 13 de los 26 citados por Nico Córdova, entre ellos dos debutantes absolutos en La Roja, como el arquero Sebastián Mella o el lateral izquierdo Diego Ulloa.

Cabe señalar que la agencia de Felicevich supera ampliamente a otras empresas de representación de jugadores en la Selección Chilena, como es el caso de Mundo Futuro, propiedad de Sergio Morales, que tiene en la lista a Rodrigo Echeverría y Benjamín Chandía.

¿Quiénes representan a los 28 nominados a La Roja?

VIBRA FÚTBOL (Fernando Felicevich)

  • Sebastián Mella
  • Benjamín Kuscevic
  • Ian Garguez
  • Gabriel Suazo
  • Diego Ulloa
  • Ignacio Saavedra
  • Vicente Pizarro
  • Felipe Loyola
  • Javier Altamirano
  • Maximiliano Gutiérrez
  • Gonzalo Tapia
  • Alexander Aravena
  • Lucas Cepeda
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MUNDO FUTURO (Sergio Morales)

  • Rodrigo Echeverría
  • Benjamín Chandía

REFUEL PERFORMANCE MANAGEMENT

  • Lawrence Vigouroux

RC SPORTS (Rodrigo Tello)

  • Thomas Gillier
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IKONS (Edgar Merino)

  • Fabián Hormazábal

NEXT LEVEL SPORTS

  • Iván Román

TRADING SPORTS (Marcelo Contreras)

  • Guillermo Maripán
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AIM FÚTBOL

  • Igor Lichnovsky

GLOBAL AGENTS

  • Felipe Ogaz

WASSERMAN

  • Ben Brereton
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UNOSPORTS (Sergio Gioino)

  • Darío Osorio

SIN INFORMACIÓN: Lautaro Millán

En síntesis

  • Nicolás Córdova dirigirá a Chile en amistosos contra Nueva Zelanda y Cabo Verde en Auckland.
  • Fernando Felicevich representa a 13 de los 26 futbolistas convocados mediante Vibra Fútbol.
  • 18 jugadores extranjeros y ocho locales componen la nómina de La Roja para esta gira.
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