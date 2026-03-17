Comienza un nuevo año para la Selección Chilena. Bajo la dirección técnica de Nicolás Córdova, disputará una serie de partidos amistosos en Nueva Zelanda contra rivales que jugarán el próximo Mundial 2026 en Norteamérica.

Para los encuentros ante los All Whites y Cabo Verde en la ciudad de Auckland, el entrenador convocó a 26 futbolistas, de los cuales 18 militan en el extranjero, mientras que los ocho restantes, la mayoría jóvenes, juegan en el medio local.

Pero hay un dato no menor que debemos destacar. Es que, una vez más, hay masiva influencia del agente Fernando Felicevich en la lista de citados a la Selección Chilena, de los cuales el 50 por ciento los representa.

ver también La nómina de Chile para los amistoso de la FIFA Series contra Cabo Verde y Nueva Zelanda

¿A cuántos jugadores de la Selección representa Felicevich?

A través de su empresa Vibra Fútbol, el empresario de origen argentino maneja a 13 de los 26 citados por Nico Córdova, entre ellos dos debutantes absolutos en La Roja, como el arquero Sebastián Mella o el lateral izquierdo Diego Ulloa.

Cabe señalar que la agencia de Felicevich supera ampliamente a otras empresas de representación de jugadores en la Selección Chilena, como es el caso de Mundo Futuro, propiedad de Sergio Morales, que tiene en la lista a Rodrigo Echeverría y Benjamín Chandía.

¿Quiénes representan a los 28 nominados a La Roja?

VIBRA FÚTBOL (Fernando Felicevich)

Sebastián Mella

Benjamín Kuscevic

Ian Garguez

Gabriel Suazo

Diego Ulloa

Ignacio Saavedra

Vicente Pizarro

Felipe Loyola

Javier Altamirano

Maximiliano Gutiérrez

Gonzalo Tapia

Alexander Aravena

Lucas Cepeda

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MUNDO FUTURO (Sergio Morales)

Rodrigo Echeverría

Benjamín Chandía

REFUEL PERFORMANCE MANAGEMENT

Lawrence Vigouroux

RC SPORTS (Rodrigo Tello)

Thomas Gillier

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IKONS (Edgar Merino)

Fabián Hormazábal

NEXT LEVEL SPORTS

Iván Román

TRADING SPORTS (Marcelo Contreras)

Guillermo Maripán

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AIM FÚTBOL

Igor Lichnovsky

GLOBAL AGENTS

Felipe Ogaz

WASSERMAN

Ben Brereton

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UNOSPORTS (Sergio Gioino)

Darío Osorio

SIN INFORMACIÓN: Lautaro Millán

En síntesis