Por más de que sólo sean partidos amistosos, cada vez que hay nómina de la Selección Chilena se genera la discusión y la crítica por quienes están o los que no aparecen. Una tendencia a la que se suma el ex capitán Claudio Bravo.

Durante el programa F90 de la cadena ESPN, se discutió sobre la lista que entregó Nicolás Córdova para los amistosos ante Cabo Verde y Nueva Zelanda, donde hubo un nombre que hizo mucho ruido en los panelistas por su ausencia.

La referencia es para el volante Erick Pulgar, de positivo presente en el Flamengode Brasil. Para Claudio Bravo, el antofagastino debe encabezar la nómina de la Selección, y lo puso en la balanza con nombres como Gabriel Suazo.

ver también No es Flamengo: revelan el real motivo de la ausencia de Erick Pulgar en la selección chilena

El potente pedido de Bravo a Córdova para la Selección

Durante la discusión sobre el presente del mediocampista en el Mengão, y al mencionarse como última referencia de la “Generación Dorada”, se le preguntó al orgullo de Viluco por su ausencia en la citación para la gira por Oceanía.

“¿Será el que mayor continuidad ha tenido y mejor rendimiento desde el último tiempo?”, preguntó Bravo, a lo que sus compañeros le respondieron afirmativamente. Tras ello, puso a Pulgar en la balanza con otros citados a la Selección Chilena.

“Para mí creo que no hay ninguno que se le acerque, creo… de los que están afuera. Si tú ves dónde está el Sevilla, qué es lo que está jugando Gabriel hoy en día, no se acerca a lo que ha hecho Erick, por ejemplo, en su club”, añade el bicampeón de América.

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Para cerrar, Bravo puntualiza que “para mí es un hombre que sí tiene que estar. Tiene que estar. Tiene un gran bagaje en la Selección, ni hablar de lo de la parte futbolística y creo que todo lo que traspasa a gran nivel en su club, lógicamente que es muy bueno que lo insertes”.

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En síntesis

Claudio Bravo cuestionó la ausencia de Erick Pulgar en la nómina de Nicolás Córdova.

cuestionó la ausencia de Erick Pulgar en la nómina de Nicolás Córdova. Chile disputará partidos amistosos internacionales ante Cabo Verde y Nueva Zelanda en Oceanía.

y en Oceanía. El volante Erick Pulgar fue excluido de la convocatoria pese a su actualidad en Flamengo.

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¿Cuándo juega La Roja?

El primero de los amistosos que disputará la Selección Chilena por la FIFA Series será a la medianoche de este viernes 27 de marzo, cuando enfrente a Cabo Verde en el Eden Park de Auckland, en Nueva Zelanda.