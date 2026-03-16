No es Flamengo: revelan el real motivo de la ausencia de Erick Pulgar en la selección chilena

La selección chilena entregó su nueva nómina para los próximos partidos en fecha FIFA. La Roja se medirá contra Cabo Verde y Nueva Zelanda con el objetivo de encontrar el equipo ideal para las próximas Eliminatorias y así volver a disputar un Mundial.

Nombres como Lucas Cepeda, Darío Osorio, Guillermo Maripán, Gabriel Suazo, Felipe Loyola, Vicente Pizarro, Rodrigo Echeverría, Gonzalo Tapia y Ben Brereton Díaz son parte de los que se repiten y empiezan a formar parte de la columna vertebral de la nueva generación.

ver también Aplauden a Erick Pulgar por bajarse de la nómina a la Selección Chilena: “No sacamos nada con…”

El tema es que la gran ausencia tiene nombre y apellido: Erick Pulgar. El volante que viene de ser campeón con Flamengo de la Copa Libertadores, es el jugador que nuevamente no aparece en la lista. Con su pergaminos en Brasil, incluso su ex entrenador Filipe Luis deslizó la chance de que pudiese ser nacionalizado y convocado para jugar por los pentacampeones del mundo.

Pese a ello, otra vez Nico Córdova no dispone de su persona en la citación y genera incertidumbre sobre su participación en el próximo proceso de clasificatorias.

¿Qué pasó con Erick Pulgar?

En primera instancia se indicó en ESPN que Erick Pulgar decidió no ser convocado por un tema deportivo. Justamente Flamengo cambió de entrenador y ahora lo dirige Leonardo Jardim. Por lo que su decisión fue para priorizar este nuevo mandato y asegurar un puesto de titular en el elenco brasileño.

Erick Pulgar se queda en Flamengo y no será parte de la nómina de la Roja para la fecha FIFA. (Photo by Miguel Schincariol/Getty Images)

Publicidad

Publicidad

Sin embargo, horas más tarde Nico Peric reveló que su ausencia es por un tema familiar y que esto pesó lo suficiente para salirse de la convocatoria para los duelos de finales de marzo. “Por lo que supimos está con problemas personales. Su hermana tiene un problema con su depresión. Incluso intentó pedir permiso a Flamengo para viajar a Chile”, agregó el ex portero en el programa “Hay Zoom” de TVN.

Lo concreto es que Flamengo vuelve a jugar este jueves 19 de marzo ante Remo y luego el domingo 22/3 frente a Corinthians. Ambos duelos por el Brasileirao. Tras la fecha FIFA, retoma en abril con los encuentros ante Bragantino y Santos el 1 y 5 de dicho mes. Duelos en los que se espera que Pulgar sea titular.

En resumen:

La selección chilena enfrentará a Cabo Verde y Nueva Zelanda en la fecha FIFA.

enfrentará a y en la fecha FIFA. Erick Pulgar es la gran ausencia en la nómina del entrenador Nico Córdova .

es la gran ausencia en la nómina del entrenador . El volante priorizó temas familiares y deportivos en su club, el Flamengo de Brasil.

Publicidad