La Selección Chilena ya tiene su nómina para fines de marzo. El combinado nacional participará en el FIFA Series en Nueva Zelanda, donde enfrentará a equipos como la selección local y Cabo Verde.

Mientras los rivales de Chile se preparan para su participación en el Mundial, los dirigidos por Nicolás Córdova empiezan a asumir el peso de ser los que vienen a reemplazar el declive de la Generación Dorada. La Roja planea tener un equipo competitivo para las próximas Eliminatorias y para la Copa América.

Sin embargo, hay algo que salta a la vista claramente en los nombres de los jugadores nominados. Es que, precisamente, el futbolista chileno con mejor presente en el extranjero no está incluido. ¿Qué pasó con Erick Pulgar?

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Respaldan la decisión de Pulgar

Según informó ESPN, la ausencia de Erick Pulgar se debió a una decisión propia del jugador de Flamengo. El ex Universidad Católica habría decidido no ser parte del FIFA Series porque justo vive un cambio de DT y lucha por la titularidad en el Mengao.

Para Nicolás Peric, la decisión de Pulgar es la correcta. “Tiene técnico nuevo. Y no sacamos nada con sacar a Pulgar a una gira, de dos partidos, para que cuando quemen las papas pierda el puesto y no lo tenemos“, reflexionó Nicolás Peric en Pauta de Juego.

“Que se quede allá no más“, cerró el Loco Peric, asegurando que es mejor que Erick Pulgar sume minutos en el club brasileño que en amistosos de la Selección Chilena. Sobre todo, si el puesto de titular está en peligro.

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Erick Pulgar es un fijo de La Roja | Photosport

En resumen…

Erick Pulgar quedó fuera de la nómina de Chile para la FIFA Series en marzo.

El volante decidió quedarse en Flamengo para luchar la titularidad ante un cambio de DT.

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La Roja de Nicolás Córdova enfrentará a Nueva Zelanda y Cabo Verde en esta gira.