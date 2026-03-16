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Selección Chilena

La Selección Chilena nominó al “arquero africano” ante inminente llamado de selección mundialista

La Selección Chilena enfrenta un importante reto en Oceanía. Jugará ante Nueva Zelanda y Cabo Verde en el FIFA Series.

Por Jose Arias

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El arquero que se ganó una nómina.
© JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORTEl arquero que se ganó una nómina.

Hay nómina para la Selección Chilena. El combinado nacional participará en el FIFA Series en Nueva Zelanda, donde enfrentará a equipos como la selección local y Cabo Verde.

Sin un Mundial por delante, La Roja quiere empezar a idear un equipo que no siga prolongando la racha sin citas planetarias. Desde 2014 que Chile no es mundialista y en 2030 se quiere cortar con la larga racha, para no hacerla la peor de la historia.

Ahora, con 48 equipos, es más fácil que los elencos sudamericanos clasifiquen. No obstante, este Mundial igual dejó afuera a la Selección, en la Eliminatoria Conmebol, sin dudas la más difícil del planeta.

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¿Se lo quitamos a Argelia?

Con la nómina a la vista, es tiempo de analizar a, precisamente, los nominados. En este caso, nos abocamos a uno de los que ocupan el puesto de arquero. Thomas Gillier fue llamado desde el Montréal Impacts.

Según señaló Cristopher Brandt en ESPN, Nicolás Córdova decidió nominar a Thomas Gillier por la amenaza que significaba Argelia, equipo que participará en la Copa del Mundo y que quería tener al ex Universidad Católica en sus filas, en consideración de su ascendencia.

Además de esto, Brandt aseguró que el propio meta desestimó una llamada desde la Selección de Argelia. Gillier podía participar como arquero, debido a la nacionalidad de su abuelo.

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La volada del “portero africano” | Photosport

La volada del “portero africano” | Photosport

En resumen…

  • Nicolás Córdova nominó a Thomas Gillier para disputar el FIFA Series en Nueva Zelanda.
  • El arquero Thomas Gillier rechazó un llamado de la Selección de Argelia para representar a Chile.
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  • Chile busca clasificar al Mundial 2030 tras ausentarse de las citas planetarias desde 2014.

¿Quiénes fueron los nominados a La Roja?

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