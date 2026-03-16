El entrenador de la selección chilena, Nicolás Córdova, dio a conocer la lista de citados para los amistosos de la Roja ante Cabo Verde y Nueva Zelanda, en el marco de la FIFA Series.

Uno de los grandes ausentes en la nómina de 26 jugadores es el volante Felipe Méndez, uno de los jugadores de mejor rendimiento en Colo Colo, sin embargo, no fue considerado por Córdova.

Pese a su regularidad con la camiseta alba el formado en Unión Española no fue incluido en la citación, situación que analizó el periodista Gonzalo Fouillioux.

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Fouillioux lamenta ausencia de Méndez en la Roja

El comentarista señaló en el programa Balong Radio que el mediocampista del Cacique bien pudo ser nominado, al igual que el centrocampista de Flamengo Erick Pulgar.

“Felipe Méndez podría haber estado. De Colo Colo está Ulloa, que ha ido de menos a más, el otro día jugó muy bien, pero faltó Méndez”, comentó.

“Felipe Méndez es el mejor jugador de Colo Colo, y si no lo es pega en el palo, pero podría estar en la nómina de la selección chilena”, agregó.

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Felipe Méndez es fijo en Colo Colo. Foto: Andres Pina/Photosport

Por último, Fouillioux indicó que “con lo que hay en la nómina, tanto Pulgar como Felipe Méndez podrían ser titulares perfectamente en la Selección. Podrían jugar Pulgar, Méndez Pizarro o Pulgar, Méndez y Loyola”.

La selección chilena volverá a la cancha y se medirá con Cabo Verde y Nueva Zelanda en la próxima fecha FIFA de finales de marzo.

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En síntesis

Nicolás Córdova anunció una nómina de 26 jugadores para los amistosos de la selección.

anunció una nómina de para los amistosos de la selección. El volante de Colo Colo, Felipe Méndez , fue el gran ausente en la lista oficial.

, fue el gran ausente en la lista oficial. El periodista Gonzalo Fouillioux cuestionó la exclusión de Erick Pulgar y de Felipe Méndez.