La selección chilena vuelve a salir a la cancha, porque será parte de la FIFA Series y jugará dos amistosos ante Cabo Verde y Nueva Zelanda, en territorio oceánico.

El encargado de dirigir al equipo nacional es el entrenador interino Nicolás Córdova, quien dio a conocer este lunes la lista de citados para los partidos que se jugarán el viernes 27 de marzo y el lunes 30 de marzo.

El DT de la Selección dio a conocer la lista de citados para los duelos amistosos, donde el jugador de Colo Colo Diego Ulloa es el gran tapado en la nómina y tiene su primera aparición en la Selección.

ver también Ivo Basay le ruega a Claudio Bravo que trabaje en Colo Colo o la Roja: “A mí me extraña…”

Diego Ulloa sorprende en la nómina de la selección chilena

Diego Ulloa es la gran sorpresa en la lista de citados de la selección chilena, puesto que el lateral izquierdo albo no estaba entre las novedades que iba a presentar Córdova.

El zurdo empezó con mucha irregularidad la temporada, debido a que no inició el año como titular en Colo Colo y recién se ganó el puesto en la segunda fecha, cuando el cuadro albo le ganó a Everton en el Monumental.

Diego Ulloa es parte de la nómina de la Roja. Foto: Andres Pina/Photosport

Publicidad

Publicidad

Diego Ulloa suma un total de 379 minutos en la temporada y en el encuentro ante Audax Italiano se retiró lesionado, sin embargo, se recuperó y este mismo lunes será de la partida ante Huachipato en el Monumental.

Diego Ulloa será parte de la Selección y luchará un puesto en la franja izquierda con Gabriel Suazo, uno de los experimentados en el equipo chileno.

En síntesis

Nicolás Córdova citó a la selección para amistosos ante Cabo Verde y Nueva Zelanda .

citó a la selección para amistosos ante . Los partidos del equipo nacional se jugarán el viernes 27 y lunes 30 de marzo .

. El lateral de Colo Colo, Diego Ulloa, recibió su primera convocatoria a la Selección.

Publicidad

Publicidad

La nómina de la selección chilena