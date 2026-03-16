El fútbol chileno está en crisis, por algo la Selección quedó afuera de un Mundial por tercera ocasión consecutiva y tendrá que mirar de lejos lo que en Estados Unidos, México y Canadá.
La situación es precaria y ni siquiera la Roja tiene a un entrenador confirmado, puesto que Nicolás Córdova está en el cargo como interino, mientras Pablo Milad decidió no contratar a ningún cuerpo técnico de cara a las próximas Eliminatorias.
Muchos análisis se hacen del presente del balompié nacional y uno de ellos lo planteó Ivo Basay, quien se lamenta por el momento y le pide a las viejas glorias de la Selección que den una mano.
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Basay quiere ver a Bravo trabajando en Colo Colo o la selección chilena
Basay dio una entrevista al canal de Youtube Minuto 90, donde declaró que le gustaría ver a Claudio Bravo, eterno capitán de la Roja, trabajando en el equipo nacional o Colo Colo.
El Hueso lamente que los referentes de la Generación Dorada que se retiraron no estén dentro del fútbol: “jugaron en los mejores equipos del mundo. Cómo no van a tener una representación en cualquier equipo”.
Basay pide más referentes de la Generación Dorada dentro del fútbol. Foto: Alex Diaz/Photosport
“A mí me extraña que Claudio, por ejemplo, aunque puede ser una decisión de él, que no tenga una presencia en la Selección o en Colo Colo“, remató Basay sobre el tema.
Claudio Bravo está trabajando en el fútbol, pero desde afuera, debido a que es parte del staff de comentaristas de ESPN.
En síntesis
- La Selección Chilena quedó fuera del Mundial 2026 por tercera ocasión consecutiva.
- Nicolás Córdova ejerce como entrenador interino bajo la gestión del dirigente Pablo Milad.
- Ivo Basay propuso que Claudio Bravo trabaje formalmente en la Selección o Colo Colo.
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