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Fútbol chileno

Ivo Basay le ruega a Claudio Bravo que trabaje en Colo Colo o la Roja: “A mí me extraña…”

El entrenador señaló que le gustaría que el histórico capitán de la selección chilena aporte con su experiencia dentro del fútbol.

Por Carlos Silva Rojas

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Piden que Claudio Bravo aporte en Colo Colo o la Roja.
© GeminiPiden que Claudio Bravo aporte en Colo Colo o la Roja.

El fútbol chileno está en crisis, por algo la Selección quedó afuera de un Mundial por tercera ocasión consecutiva y tendrá que mirar de lejos lo que en Estados Unidos, México y Canadá.

La situación es precaria y ni siquiera la Roja tiene a un entrenador confirmado, puesto que Nicolás Córdova está en el cargo como interino, mientras Pablo Milad decidió no contratar a ningún cuerpo técnico de cara a las próximas Eliminatorias.

Muchos análisis se hacen del presente del balompié nacional y uno de ellos lo planteó Ivo Basay, quien se lamenta por el momento y le pide a las viejas glorias de la Selección que den una mano.

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Basay quiere ver a Bravo trabajando en Colo Colo o la selección chilena

Basay dio una entrevista al canal de Youtube Minuto 90, donde declaró que le gustaría ver a Claudio Bravo, eterno capitán de la Roja, trabajando en el equipo nacional o Colo Colo.

El Hueso lamente que los referentes de la Generación Dorada que se retiraron no estén dentro del fútbol: “jugaron en los mejores equipos del mundo. Cómo no van a tener una representación en cualquier equipo”.

Basay pide más referentes de la Generación Dorada dentro del fútbol. Foto: Alex Diaz/Photosport

Basay pide más referentes de la Generación Dorada dentro del fútbol. Foto: Alex Diaz/Photosport

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A mí me extraña que Claudio, por ejemplo, aunque puede ser una decisión de él, que no tenga una presencia en la Selección o en Colo Colo“, remató Basay sobre el tema.

Claudio Bravo está trabajando en el fútbol, pero desde afuera, debido a que es parte del staff de comentaristas de ESPN.

En síntesis

  • La Selección Chilena quedó fuera del Mundial 2026 por tercera ocasión consecutiva.
  • Nicolás Córdova ejerce como entrenador interino bajo la gestión del dirigente Pablo Milad.
  • Ivo Basay propuso que Claudio Bravo trabaje formalmente en la Selección o Colo Colo.
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