El fútbol chileno está en crisis, por algo la Selección quedó afuera de un Mundial por tercera ocasión consecutiva y tendrá que mirar de lejos lo que en Estados Unidos, México y Canadá.

La situación es precaria y ni siquiera la Roja tiene a un entrenador confirmado, puesto que Nicolás Córdova está en el cargo como interino, mientras Pablo Milad decidió no contratar a ningún cuerpo técnico de cara a las próximas Eliminatorias.

Muchos análisis se hacen del presente del balompié nacional y uno de ellos lo planteó Ivo Basay, quien se lamenta por el momento y le pide a las viejas glorias de la Selección que den una mano.

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Basay quiere ver a Bravo trabajando en Colo Colo o la selección chilena

Basay dio una entrevista al canal de Youtube Minuto 90, donde declaró que le gustaría ver a Claudio Bravo, eterno capitán de la Roja, trabajando en el equipo nacional o Colo Colo.

El Hueso lamente que los referentes de la Generación Dorada que se retiraron no estén dentro del fútbol: “jugaron en los mejores equipos del mundo. Cómo no van a tener una representación en cualquier equipo”.

Basay pide más referentes de la Generación Dorada dentro del fútbol. Foto: Alex Diaz/Photosport

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“A mí me extraña que Claudio, por ejemplo, aunque puede ser una decisión de él, que no tenga una presencia en la Selección o en Colo Colo“, remató Basay sobre el tema.

Claudio Bravo está trabajando en el fútbol, pero desde afuera, debido a que es parte del staff de comentaristas de ESPN.

En síntesis

La Selección Chilena quedó fuera del Mundial 2026 por tercera ocasión consecutiva.

quedó fuera del por tercera ocasión consecutiva. Nicolás Córdova ejerce como entrenador interino bajo la gestión del dirigente Pablo Milad .

ejerce como entrenador interino bajo la gestión del dirigente . Ivo Basay propuso que Claudio Bravo trabaje formalmente en la Selección o Colo Colo.

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