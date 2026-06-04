El ex lateral izquierdo de la selección chilena postula al defensor de Colo Colo para el partido del sábado ante Portugal.

Un partido de alta exigencia se le viene a la selección chilena, de esos que no juega hace rato, porque se medirá ante Portugal en un amistoso antes del debut de los europeos en el Mundial de 2026.

Uno de los jugadores que se ganó en el último tiempo un lugar en las nóminas es el lateral izquierdo Diego Ulloa, que gracias a su rendimiento en Colo Colo fue considerado por Nicolás Córdova.

El zurdo asoma como suplente ante los lusos, debido a que el titular en su franja es el capitán Gabriel Suazo, sin embargo, el ex carrilero de la Roja camino a Francia 1998 Marcelo Miranda, pide a gritos que el titular sea al albo.

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Marcelo Miranda quiere ver a Diego Ulloa jugando ante Portugal

El ex lateral izquierdo de la selección chilena le dijo a RedGol que espera que Ulloa sume minutos ante el equipo de Cristiano Ronaldo, para que así sume experiencia ante un rival de categoría.

“A mí me gusta Ulloa. Encuentro que tiene personalidad, creo que tiene una buena técnica y que tiene el ida y vuelta”, dijo el actual DT de Julio Covarrubias de Tercera División B.

“Me gustaría que le dieran la oportunidad ante Portugal, o si no cuándo lo vamos a ver con un rival de esta calidad. Si estamos pensando en un recambio, tienen que poner a lo más jóvenes”, agregó el ex Cobreloa y Colo Colo.

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Marcelo Miranda, ex Cobreloa, habló del lateral izquierdo de la Roja.

Por último, Marcelo Miranda le mandó un recado a Nicolás Córdova, porque cree que tiene que poner a jugadores jóvenes en los amistosos de la selección chilena.

“Hay que darle la oportunidad a los jóvenes, pero uno mira las nóminas y vuelve Maripán, vuelve este otro, al final son casi los mismos. Hay que darle la opción a los jóvenes”, cerró Miranda.

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¿Cuándo y a qué hora juega la selección chilena vs Portugal por un amistoso internacional?

El partido entre Chile y Portugal se jugará este sábado 6 de junio, a partir de las 13:45 horas de Chile, en el estadio Nacional de Portugal, Oieras, Lisboa.