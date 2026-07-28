Boca Juniors se desespera y busca a un viejo goleador del fútbol chileno como su fichaje estrella

El rival de O'Higgins en la Copa Sudamericana quiere reforzarse con Lucas Passerini de cara al cierre de 2026.

Un partido vital tiene Boca Juniors este jueves y es ante O’Higgins. El cuadro argentino y el chileno luchan por meterse en los octavos de final de la Copa Sudamericana.

La serie está muy apretada, puesto que el elenco Xeneize ganó apenas 1-0 en la ida jugada en La Bombonera, por lo que todo se definirá en el estadio El Teniente.

Boca llega complicado al duelo con la tienda chilena, puesto que viene de sufrir un papelón ante Riestra en el torneo local, donde perdió 3-0, por lo que mira de forma desesperada el mercado de fichajes en búsqueda de un refuerzo.

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Lucas Passerini aparece como opción para Boca Juniors

Uno de los problemas de Boca está en ataque, es por ello que Rodolfo Arruabarrena quiere que llegue un nuevo delantero y el apuntado es un viejo conocido del fútbol chileno.

El periodista experto en fichajes César Merlo dio a conocer que la tienda de La Ribera quiere a Lucas Passerini, ex Palestino y Unión La Calera, que a sus 32 años viene de ser campeón con Belgrano.

Lucas Passerini viene de ser campeón en Belgrano. (Photo by Marcelo Endelli/Getty Images)

“Boca tiene negociaciones avanzadas para comprar el pase de Lucas Passerini. Ante la complejidad de fichar a Romero y Gondou, se charla con Belgrano y hay optimismo para cerrar la operación”, comentó el reportero.

Lucas Passerini tuvo su último paso por el fútbol chileno en 2022, cuando llegó a La Calera desde Cruz Azul.

En síntesis

Boca Juniors y O’Higgins definen el paso a octavos de la Copa Sudamericana este jueves .

definen el paso a octavos de la Copa Sudamericana este . Boca Juniors busca fichar al delantero Lucas Passerini , actual campeón con el club Belgrano.

busca fichar al delantero , actual campeón con el club Belgrano. César Merlo reportó negociaciones avanzadas para la compra del pase del atacante de 32 años.

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¿Cuándo y a qué hora juega O’Higgins vs Boca Juniors por la Copa Sudamericana?

El partido de revancha entre O’Higgins y Boca Juniors por la Copa Sudamericana será este jueves 30 de julio, a partir de las 20:30 horas, en el estadio El Teniente.