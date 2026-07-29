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Copa Sudamericana

¿Va por TV? Este es el canal que transmite EN VIVO O’Higgins vs. Boca Juniors en Copa Sudamericana

Los Celestes buscan la revancha contra el cuadro Xeneize en Copa Sudamericana.

Por Franccesca Arnechino

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Boca Juniors le ganó a O'Higgins en el partido de ida por Copa Sudamericana 2026.
© PhotosportBoca Juniors le ganó a O'Higgins en el partido de ida por Copa Sudamericana 2026.

O’Higgins tendrá una cita con la historia este jueves recibiendo a Boca Juniors por la revancha de los playoffs de Copa Sudamericana. El Capo de Provincia perdió 1-0 en La Bombonera, obligado a revertir la serie en Rancagua para instalarse en octavos de final del torneo Conmebol.

El conjunto Celeste mostró pasajes de buen fútbol en Buenos Aires, pero no logró concretar sus oportunidades. Ahora, con el apoyo de su gente, intentará dar el golpe ante uno de los gigantes del continente.

Carlos Palacios no estará en el duelo contra O’Higgins por Copa Sudamericana – Getty

Carlos Palacios no estará en el duelo contra O’Higgins por Copa Sudamericana – Getty

¿Dónde ver O’Higgins vs. Boca Juniors?

La revancha entreO’Higgins y Boca Juniors se disputará el jueves 30 de julio, desde las 20:00 horas, en el estadio El Teniente de Rancagua.

El compromiso será transmitido por ESPN y también podrá verse vía Disney+ Plan Premium, plataformas que emitirán el decisivo encuentro por la vuelta de los playoffs en Copa Sudamericana.

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O’Higgins necesita dar vuelta el 1-0 sufrido en Argentina, para seguir con vida en el torneo y confirmar la gran campaña internacional que ha realizado esta temporada.

En tanto, Boca Juniors buscará cerrar la clasificación y evitar una nueva frustración, luego de quedar eliminado previamente de la Copa Libertadores.

La serie sigue completamente abierta y el cuadro rancagüino tendrá la gran oportunidad de escribir una noche histórica ante su público en Rancagua.

Tabla de posiciones Copa Sudamericana

En resumen…

  • O’Higgins perdió 1-0 ante Boca Juniors en la ida disputada en La Bombonera.
  • La revancha se jugará el jueves 30 de julio, a las 20:00 horas, en el estadio El Teniente.
  • El partido será transmitido por ESPN y Disney+ Plan Premium.
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