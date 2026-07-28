Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Copa Sudamericana

Juvenal Olmos confía en O’Higgins para la revancha contra Boca Juniors: “Impronta y un sello”

Juvenal Olmos cree que O'Higgins puede eliminar a Boca Juniors en Copa Sudamericana, aunque da las claves positivas y negativas de cara a la revancha.

Por Diego Jeria

Sigue a Redgol en Google!
Juvenal confía en O'Higgins contra Boca.
© PhotosportJuvenal confía en O'Higgins contra Boca.

O’Higgins disputará este jueves la revancha contra Boca Juniors, en el estadio El Teniente de Rancagua, por los dieciseisavos de final de la Copa Sudamericana. La misión celeste será revertir el 1-0 de la ida y meterse en los octavos del torneo continental.

Juvenal Olmos, uno que defendió al Capo de Provincia entre 1992 y 1993, confía en que el cuadro chileno puede lograr la hazaña.

Yo creo que Lucas Bovaglio ha hecho un muy buen primer semestre. Ha hecho competir a O’Higgins de manera internacional con una impronta y un sello“, dijo Olmos en conversación con RedGol.

Eso sí agrega que “lamentablemente el competir en dos frentes no le ha permitido estar en buenas ubicaciones en el torneo nacional. Pero contra Boca en La Bombonera ya hizo un primer tiempo notable. Ya después se vio un equipo un poco cansado y no logró capitalizar las opciones que tuvo “.

“Ahora nos toca en casa”: Arnaldo Castillo confía en remontar la llave ante Boca Juniors

ver también

“Ahora nos toca en casa”: Arnaldo Castillo confía en remontar la llave ante Boca Juniors

Juvenal y O’Higgins: no es el mejor Boca

“En ese contexto creo que será nuevamente un partido de alta intensidad y trabado. Boca es un equipo ducho, muy experimentado, pero tampoco es la versión prime de Boca Juniors. Es un equipo en formación”.

Juvenal Olmos espera que O’Higgins clasifique en Copa Sudamericana ante Boca Juniors.

Juvenal Olmos espera que O’Higgins clasifique en Copa Sudamericana ante Boca Juniors.

Por último, aseguró que el gran problema de O’Higgins será la ausencia de su figura: Francisco González, quien dejó el club como refuerzo en el fútbol mexicano.

O’Higgins no va a poder contar con su mejor futbolista, vendido ya a los Xolos de Tijuana: el Chino. Su zurda pudo abrir muchos partidos para O’Higgins“, expone.

Leandro Paredes elogia a O’Higgins por el partido ante Boca: “Un ritmo más alto”

ver también

Leandro Paredes elogia a O’Higgins por el partido ante Boca: “Un ritmo más alto”

Pero el partido se viene bueno, de local en un estadio lleno. Será una fiesta para la gente de Rancagua. Vayan a alentar a su equipo y ojalá tengamos una alegría”, sentenció Juvenal.

Resumen:

-1-0 en contra: O’Higgins buscará revertir este jueves el resultado ante Boca Juniors.

-Juvenal Olmos: El exjugador de O’Higgins entre 1992 y 1993 analizó la llave.

-Francisco González: El “Chino” dejó el club al ser vendido a Xolos de Tijuana.

Lee también
Boca busca a un viejo goleador del fútbol chileno como su fichaje estrella
Internacional

Boca busca a un viejo goleador del fútbol chileno como su fichaje estrella

¡Confirmado! El canal que transmite la vuelta entre O’Higgins vs. Boca Jrs
Copa Sudamericana

¡Confirmado! El canal que transmite la vuelta entre O’Higgins vs. Boca Jrs

¿Miedo a O'Higgins? Boca Juniors dosifica y Paredes se guarda
Internacional

¿Miedo a O'Higgins? Boca Juniors dosifica y Paredes se guarda

O'Higgins busca la hazaña ante Boca: cuándo es el partido de vuelta por Sudamericana
Copa Sudamericana

O'Higgins busca la hazaña ante Boca: cuándo es el partido de vuelta por Sudamericana

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo