Juvenal Olmos cree que O'Higgins puede eliminar a Boca Juniors en Copa Sudamericana, aunque da las claves positivas y negativas de cara a la revancha.

O’Higgins disputará este jueves la revancha contra Boca Juniors, en el estadio El Teniente de Rancagua, por los dieciseisavos de final de la Copa Sudamericana. La misión celeste será revertir el 1-0 de la ida y meterse en los octavos del torneo continental.

Juvenal Olmos, uno que defendió al Capo de Provincia entre 1992 y 1993, confía en que el cuadro chileno puede lograr la hazaña.

“Yo creo que Lucas Bovaglio ha hecho un muy buen primer semestre. Ha hecho competir a O’Higgins de manera internacional con una impronta y un sello“, dijo Olmos en conversación con RedGol.

Eso sí agrega que “lamentablemente el competir en dos frentes no le ha permitido estar en buenas ubicaciones en el torneo nacional. Pero contra Boca en La Bombonera ya hizo un primer tiempo notable. Ya después se vio un equipo un poco cansado y no logró capitalizar las opciones que tuvo “.

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Juvenal y O’Higgins: no es el mejor Boca

“En ese contexto creo que será nuevamente un partido de alta intensidad y trabado. Boca es un equipo ducho, muy experimentado, pero tampoco es la versión prime de Boca Juniors. Es un equipo en formación”.

Juvenal Olmos espera que O’Higgins clasifique en Copa Sudamericana ante Boca Juniors.

Por último, aseguró que el gran problema de O’Higgins será la ausencia de su figura: Francisco González, quien dejó el club como refuerzo en el fútbol mexicano.

“O’Higgins no va a poder contar con su mejor futbolista, vendido ya a los Xolos de Tijuana: el Chino. Su zurda pudo abrir muchos partidos para O’Higgins“, expone.

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“Pero el partido se viene bueno, de local en un estadio lleno. Será una fiesta para la gente de Rancagua. Vayan a alentar a su equipo y ojalá tengamos una alegría”, sentenció Juvenal.

Resumen:

-1-0 en contra: O’Higgins buscará revertir este jueves el resultado ante Boca Juniors.

-Juvenal Olmos: El exjugador de O’Higgins entre 1992 y 1993 analizó la llave.

-Francisco González: El “Chino” dejó el club al ser vendido a Xolos de Tijuana.