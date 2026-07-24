Pese a la derrota, en O'Higgins creen que pueden revertir la llave de Copa Sudamericana.

O’Higgins no pudo ante el poderío de Boca Juniors y perdió por la mínima en la Copa Sudamericana. Pese a esto, la contienda no es tan desigual y hay esperanza en dar vuelta la historia.

El Capo de Provincia tuvo una buena presentación ante los Xeneizes en La Bombonera. De hecho, contó con las mejores ocasiones, pero un precioso pase filtrado de Leandro Paredes para Miguel Merentiel, bastó para el 1-0 definitivo a favor de los argentinos.

La esperanza de O’Higgins

Lo malo de la jornada para O’Higgins fue claramente la derrota, pero lo positivo, es que la diferencia es corta. El Capo de Provincia además demostró que puede ser superior a Boca Juniors, por lo que saben que corrigiendo detalles, pueden quedarse con la serie.

“Obviamente, con un equipo de jerarquía, los errores pueden costar caro y es lo que nos pasó, pero jugamos un partido bastante aplicado, el equipo demostró que puede jugar de igual a igual”, indicó Arnaldo Castillo a DSports tras el duelo.

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El delantero paraguayo nacionalizado chileno si bien quedó con el trago amargo de la derrota, confía que en el Estadio El Teniente de Rancagua puedan revertir el marcador global. Les basta con una victoria por la mínima para al menos llegar a los penales.

“Uno trata de buscar el partido, por ahí si no se da. La llave está abierta, ahora nos toca en casa y vamos a tratar de trabajar de la mejor manera para afrontar ese partido”, cerró Castillo.

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Durante el 2026, O’Higgins ha jugado 5 partidos como local a nivel internacional: 4 triunfos y 1 empate. Venció a Bahía, Tolima, Millonarios y Boston River, mientras igualó ante Sao Paulo. La vuelta ante Boca Juniors será el próximo jueves 30 de julio a las 20:30 horas.