Entre los más de 2.000 hinchas del Capo de Provincia, hubo un recordado jugador chileno.

O’Higgins vive un lindo momento a nivel internacional. Nadie se quería perder la llave ante Boca por la Copa Sudamericana, menos un ex jugador muy querido en el club.

El Capo de Provincia se metió en los playoffs de la “otra mitad de la gloria”. En esta fase enfrenta a un gigante del continente como los Xeneizes, por lo que todo Rancagua quería estar en Buenos Aires para apoyar a los Celestes en esta instancia.

Un ilustre en La Boca

Una verdadera multitud de hinchas de O’Higgins cruzaron la Cordillera de los Andes y se hicieron presentes en el barrio de La Boca para alentar a los dirigidos por Lucas Bovaglio. Se estima que más de 2000 hinchas coparon la galería visitante de La Bombonera.

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Entre los asistentes al mítico estadio argentino, estaba ni más ni menos que Albert Acevedo. Sí, el ex defensa de la selección chilena, Universidad Católica, Universidad de Chile y el Capo de Provincia, entre otros, estuvo en la galería como un hincha más.

Imagen: Instagram

Claro, Acevedo tiene una estrecha relación con O’Higgins y sus hinchas. El campeón de la Copa Sudamericana con la U jugó en Rancagua entre 2009 – 2010 y 2014 – 2021. En ese periodo se ganó el cariño de los fanáticos celestes, ganando incluso la Supercopa de 2014 bajo el mandato de Eduardo Berizzo. Albert compartió una imagen en el recinto deportivo junto a sus cercanos.

Como curiosidad, Albert Acevedo jugó en La Bombonera durante sus años como futbolista. Fue en el año 2012, cuando pisó la cancha con la camiseta de Universidad de Chile en la semifinal de la Copa Libertadores ante Boca. En aquella ocasión cayó por 2-0. Era parte del plantel de Universidad Católica que también visitó este reducto en la Sudamericana de 2005, pero no sumó minutos en el 2-2.

Acevedo con la U en La Bombonera en 2012. Imagen: Archivo

O’Higgins perdió por la mínima ante Boca Juniors, pero confía en remontar la llave en Rancagua. La vuelta será el jueves 30 de julio a las 20:30 horas en El Teniente. Habrá un lleno absoluto en la Sexta Región, donde toda una ciudad desea sorprender a América.