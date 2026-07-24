“Un afortunado”: El curioso ninguneo a la figura de O’Higgins que cambió camiseta con Leandro Paredes

El registro que involucró al volante chileno Juan Leiva se viralizó rápidamente en redes sociales. Aunque al rancagüino ni lo reconocieron.

Boca Juniors superó por 1-0 a O’Higgins en el partido de ida por playoffs en Copa Sudamericana. Leandro Paredes fue la figura del encuentro y fue el encargado de habilitar a Miguel Merentiel para que el charrúa anotara el único tanto del encuentro.

Sin embargo, el momento que más llamó la atención se registró tras el pitazo final. Lo que tuvo relación con el cambio de camiseta que realizó Paredes.

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Es que el volante disputó la final del Mundial el pasado domingo 19 de julio, y solo unos días más tarde volvió para jugar por Boca Juniors. Por lo que se transformó en el mayor atractivo de la noche.

Ahora el jugador celeste que tuvo el privilegio de cambiar camiseta con Paredes fue nada menos que Juan Leiva. Lo llamativo fue que el jugador nacional fue reemplazado en el minuto 70 por Tomás Avilés. Por lo que tras el pitazo final, tuvo que pegarse un pique en velocidad para llegar antes que todos ante Leandro Paredes.

El campeón del Mundo en Qatar 2022, no se hizo problema y en medio de la cancha intercambió la camiseta con el rancagüino.

Momento que captó la cámara de SportsCenter. Por lo que dejó un curioso mensaje. “Y vos… ¿Qué darías por la 5 Azul y Oro de LEANDRO PAREDES?”, inició la publicación que superó las 48 mil visualizaciones.

“¡Un afortunado de O’Higgins logró cambiar su casaca con el crack Xeneize, luego del gran partido por los Playoffs por la Sudamericana”, detallaron. Aunque solo faltó mencionar que el “afortunado” era Leiva, justamente su colega de profesión, y no cualquier NN.

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¿Cuándo es la revancha de O’Higgins vs Boca Juniors?

El partido de ida de los playoffs de Copa Sudamericana terminó con triunfo por 1-0 para Boca Juniors sobre O’Higgins. Ahora el equipo rancagüino debe jugar su revancha el próximo 30 de julio en el Estadio El Teniente.

Para avanzar forzar los penales debe ganar por 1-0 o un resultado por un gol de diferencia. Para pasar directo debe vencer por dos o más tantos.