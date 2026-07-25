José Cabero debió debió anular un penal a favor de la UC por un milimétrico offside que complicó a la caseta y hasta a las líneas del VAR. En la jugada inmediatamente siguiente el réferi fue al monitor y esta vez sí cobró otra mano.

Un curioso momento y con doble VAR se vivió en el duelo de Universidad Católica contra Deportes La Serena, por la fecha 16 de la Liga de Primera. En el inicio de la segunda rueda para ambos equipos, el árbitro José Cabero tuvo una larga conversación con la cabina y después fue al monitor.

A los 21′ el árbitro cobró penal para la Católica por mano de Ian Rasso, pero el guardalíneas levantó su bandera por fuera de juego previo de Diego Corral.

Los segundos siguieron corriendo con Cabero comunicándose por audio con el VAR, aunque recién en los 23′, dos minutos más tarde, recién empezaron aparecer las líneas en la transmisión: Corral parecía habilitado.

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El milimétrico fuera de juego que complicó a Cabero y el VAR

Con la milimétrica jugada desde la caseta comenzaron aplicar zoom y acercamientos, mientras acomodaban las proyecciones para conseguir el resultado exacto de la acción.

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Recién a los 24′ y medio soltaron la jugada y dieron paso a la mano de Rasso, estableciendo que fue mano, pero Corral sí estaba adelantado por un suspiro.

Cuando el reloj marcaba los 25′, y en la primera jugada tras el VAR anterior, Lucas Alarcón metió una nueva mano y esta vez Cabero fue al monitor.

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El juez cobró penal para la UC en los 26′ dando paso al gol de Fernando Zampedri, quien no falló desde los doce pasos y abrió la cuenta en La Franja.

Resumen:

-Universidad Católica y Deportes La Serena juegan por la fecha 16 de Liga de Primera.

-José Cabero anuló un penal por fuera de juego de Diego Corral con el VAR.

-Fernando Zampedri anotó de penal a los 26′ tras mano de Lucas Alarcón, cobrada en el VAR.