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Fútbol chileno

“No soy optimista”: Daniel Garnero dice lo que nadie quiere escuchar en U. Católica

El técnico de los Cruzados manifestó el escenario adverso que enfrenta su club para la segunda parte del año.

Por César Vásquez

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Daniel Garnero prepara el segundo semestre de U. Católica.
© PhotosportDaniel Garnero prepara el segundo semestre de U. Católica.

Universidad Católica tendrá un muy exigente segundo semestre. Si bien Daniel Garnero confía en su plantel, sabe que hay otro aspecto en el que están en desventaja.

Los Cruzados tuvieron una buena primera parte del año, al ser líderes en el grupo de la muerte de la Copa Libertadores, eliminando ni más ni menos que Boca Juniors en La Bombonera. En la Liga de Primera están en el segundo lugar, a 10 puntos de Colo Colo.

Los refuerzos preocupan a Garnero

Este fin de semana se reanudará la Liga de Primera. En Universidad Católica todavía no hay caras nuevas y eso mantiene inquieto al entrenador. Daniel Garnero aseguró que está muy complejo el mercado, por lo que es posible que ni siquiera lleguen otros jugadores.

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“Está difícil. Queremos jerarquizar el plantel y no es sencillo. No es sencillo por un montón de aspectos“, indicó el DT. Los Cruzados jugarán los octavos de final de la Copa Libertadores ante Estudiantes de La Plata, pero no han podido amarrar nuevas contrataciones.

“Cuando buscas un futbolista con un cierto nombre, a veces no interesa mucho el mercado, a veces no se dan los números. Siempre son todas cosas muy difíciles de poder destrabar. No soy muy optimista. Ojalá que se pueda dar, pero no soy muy optimista“, complementó Garnero.

Garnero sabe que el mercado está difícil para la UC. Imagen: Photosport

Garnero sabe que el mercado está difícil para la UC. Imagen: Photosport

Más allá del tema refuerzos, Daniel Garnero cree en la jerarquía de sus dirigidos. Enfrentarán a Deportes La Serena el sábado 25 de julio a las 20:00 horas, en el Claro Arena. El entrenador espera que tengan una segunda rueda positiva.

Me ilusiono y soy muy optimista, creo mucho en lo que podemos dar como plantel, conformar el mejor equipo posible dentro de un grupo de jugadores que lo está haciendo muy bien. Estamos muy ilusionados con que vamos a tener un semestre muy exigente, pero muy bueno también“, cerró el argentino.

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