José María Buljubasich, gerente deportivo de Cruzados, comentó lo compleja que ha sido la búsqueda de jugadores para afrontar la segunda mitad del año.

Universidad Católica siguen sin sumar refuerzos en este mercado de fichajes invernal. Pese a que los cruzados tienen que jugar los octavos de final de la Copa Libertadores ante Estudiantes, todavía no hay caras nuevas en el Claro Arena.

Y es que al parecer la búsqueda de futbolistas que eleven el nivel del equipo dirigido por Daniel Garnero está chocando con un mercado que pide más de lo que la UC puede ofrecer.

Así lo dejó en claro José María Buljubasich, gerente deportivo de Cruzados, quien en charla con ADN Radio afirmó que están buscando fichar, pero que los clubes con que están negociando están pidiendo demasiado dinero por sus futbolistas.

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El duro mercado invernal que atraviesa Universidad Católica

El Tati afirmó que “hicimos un muy buen primer semestre. Tuvimos a lo mejor la mala suerte de perder una Supercopa por penales y quedar eliminados de la Copa de la Liga por un gol, pero el equipo creo que afrontó bien los cuatro torneos”.

“Tenemos un buen plantel, estamos buscando opciones, pero lamentablemente también hay que explicar que en estos periodos de mercados de pase donde están cerrados, las cifras y las cosas que piden, a veces son ilógicas”, añadió.

Pese que debe jugar Copa Libertadores, en Universidad Católica están apostando al plantel que se armó a inicios de año. | Foto: Photosport.

En ese sentido, el ex arquero afirmó que “por lo mismo no tiene sentido traer a un jugador que valga o que gane más que los jugadores que tenemos nosotros acá, que lo están haciendo muy bien. Esto no tiene mucho que ver con que si quieren poner la plata o no quieren poner la plata”.

“A veces uno puede tener la plata, pero no se va a pagar un jugador que no lo vale, porque nos hemos equivocado en otro momento y la idea es tratar de ver si encontramos algún jugador que realmente venga a aportar a este equipo y que nos dé la posibilidad de mejorar. Seguramente lo vamos a hacer, si no, tenemos un plantel competitivo. Lo que no queremos es traer por traer”, concluyó.

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En síntesis