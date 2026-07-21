La dirigencia cruzada comienza a asegurar la base de su plantel y ya habría alcanzado un acuerdo para extender el contrato de una de sus figuras.

Universidad Católica atraviesa un gran momento tanto en el fútbol chileno como en la Copa Libertadores. Por ello, y pensando en los desafíos que se vienen durante la temporada, la dirigencia cruzada ya trabaja para asegurar la continuidad de una de las grandes revelaciones del plantel.

Se trata de Jimmy Martínez, quien llegó este año como refuerzo a San Carlos de Apoquindo y rápidamente se ganó un lugar en el equipo gracias a sus destacadas actuaciones.

Su buen rendimiento llevó al club a iniciar conversaciones para extender su vínculo y, según revelan distintas informaciones, las negociaciones ya habrían llegado a buen puerto, quedando solo detalles para oficializar el acuerdo.

Jimmy Martínez se queda en la UC

Según reveló el comunicador Renzo Luvecce a través de sus redes, ya está sellada su continuidad en la Franja. “Todo ok. Jimmy Martínez fue blindado por la dirigencia cruzada luego de sus buenas actuaciones durante la presente temporada y renueva contrato hasta finales de 2027“.

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“Recordar que el mediocampista de 29 años llegó libre a inicios de año desde Huachipato y había firmado hasta finales de 2026 con los cruzados”, explicó en su publicación.

Martínez se queda en la UC/Photosport

El otro refuerzo que la UC quiere sellar

Antes de que cierre la temporada, Universidad Católica también busca asegurar la continuidad de Justo Giani. El delantero argentino se encuentra a préstamo desde Aldosivi y su contrato incluye una opción de compra que, en caso de ejecutarse, le permitiría firmar con los cruzados hasta fines de 2029.

De acuerdo con información de Punto Cruzado, si bien aún no existe una oferta formal para concretar la adquisición, ya hubo los primeros contactos entre las partes para avanzar en las negociaciones.

La intención tanto de Universidad Católica como del propio futbolista es llegar a un acuerdo durante los próximos meses y garantizar su permanencia en San Carlos de Apoquindo.