Hernán Madrid estuvo invitado en el programa En la Lupa de Redgol, donde detalla el buen trabajo que realiza la UC con sus divisiones inferiores.

Universidad Católica se consagró campeón de la categoría Sub 20 hace algunos días, al vencer en la final a Cobreloa por 1-0. El entrenador de los cruzados, Hernán Madrid, estuvo en el programa En la lupa de Redgol y habló sobre el proceso formativo que tienen en San Carlos.

Destaca de entrada un factor fundamental: trabajar mentalmente a los jóvenes, por lo que sostiene que “el club ha dado un salto de calidad, está convencido”.

“A veces hay más sicólogos que entrenadores. Hay uno en cada categoría, hay jefe de área sicológica, un entrenador con un sicólogo en la Sub 20. Porque necesitamos apoyo para olfatear, para conocer las emociones”, indica.

Sabe que como jefe de una categoría “nosotros debemos transmitir seguridad a nuestros jugadores, poder entenderlos, pues a veces los llevamos a límites exigiéndolos y tienen problemas: económicas, familiares”.

Señala el Nano que “nosotros tenemos jugadores con dificultades, no es la Católica que todos viven arriba. Eso es un mito”.

Hernán Madrid (a la derecha) celebra junto a trabajadores de Católica el título Sub 20

La unión de Universidad Católica en las juveniles

También destaca la unidad que hay con todos los estamentos del club. “Son todos importantes, desde el que abre la puerta. Y como entrenador quiero trascender, dejarles algo, que cuando tomen un té con un nieto sientan que algo les dejé. Mi responsabilidad es mayor”.

Agrega Madrid que la UC tiene un plan que va más allá de lo deportivo. “Algunos no duermen por sus problemas en la casa, nos reunimos con las familias, nos encargamos de todo, con talleres donde vinculamos a los padres”, cuenta sobre el trabajo que se realiza.

Entiende eso sí que en un momento todo es más profesional. “Luego en la Sub 20 se distancian un poco del entrenador porque te marca la diferencia por el rendimiento, pero como club lo hacemos bien”.

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También sabe que hay algo fundamental: luchar con el ego del jugador. “A veces creen que todos están equivocados y uno debe decirles ‘¿estamos todos equivocados y tú no?’. Mi legado es que luchen por ser mejores, así van a tener más oportunidades. Al entrenar mejor, jugarás mejor. La consistencia y el día a día es lo que sirve”, remata Madrid.