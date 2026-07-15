Con mención a Brasil y popular frase: Deportes Concepción confirma fichaje de Joaquín Montecinos

El “León de Collao” recordó la popular frase del delantero y suma un nuevo refuerzo para el segundo semestre.

Deportes Concepción confirmó un nuevo refuerzo para el segundo semestre del 2026. Esto tiene relación con la llegada de Joaquín Montecinos para reforzar la banda derecha.

El “León de Collao” sorprendió en este mercado de pases ya que sufrió la salida de Leonardo Valencia. Pero rápidamente se movieron en el mercado de fichajes y lograron la llegada del seleccionado nacional.

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El jugador de 30 años recibió el visto bueno de Fernando Díaz y esto apuró las gestiones para su llegada. En especial por las ganas del jugador de enfrentar el desafío en el cuadro lila.

“Mostró una excelente disposición”, recalcó el DT. Incluso destacó el conocimiento que tiene del club por el pasado de su padre, Cristian Montecinos y el legado que marcó en la institución.

“Él es de acá y su papá fue símbolo de este club. Deportes Concepción es un equipo conocido en Chile; el que no sepa la importancia y el arrastre que tiene este club, no es del fútbol”, aseguró.

La presentación de Joaquín Montecinos en Deportes Concepción

Pero lo que se robó todas las miradas fue la curiosa presentación de Deportes Concepción. A través de sus redes sociales, se oficializó la llegada de Joaquín Montecinos, quien ocupará el número 15.

En la postal se aprecia al jugador junto al “León de Collado” y se hace mención a la selección de Brasil. Lo que de inmediato hace alusión a su popular frase “No me importaba nada”.

“Me tocó entrar con Brasil, pero a mí no me importaba nada. No estaba preocupado de Thiago Silva, Neymar o Casemiro que estaban al lado mío”, confesó en su minuto Montecinos tras jugar ante la verde amarela por Eliminatorias.

Así las cosas, Montecinos se suma a las filas lilas y ahora espera por su debut el próximo 26 de julio cuando reciban a O’Higgins en el comienzo de la segunda rueda de la Liga de Primera.

En resumen:

Joaquín Montecinos es el nuevo refuerzo de Deportes Concepción para el segundo semestre.

El debut lila será el 26 de julio frente a O’Higgins de Rancagua.

El futbolista de 30 años arriba tras la salida del jugador Leonardo Valencia.