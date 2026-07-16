El arquero fenómeno del Mundial 2026 se refirió a su futuro como futbolista y espera estar en las canchas "uno o dos años más".

Cuesta todavía creerlo, pero es un hecho. En Colo Colo entregaron una oferta formal al arquero caboverdiano Vozinha, jugador revelación del Mundial 2026, para que se convierta en su nuevo refuerzo para el segundo semestre.

Según dieron a conocer en Argentina, el futbolista de 40 años y con más de 29 millones de seguidores en Instagram recibió con buenos ojos el interés por parte de Blanco y Negro, a la espera de una respuesta definitiva.

Ante esta posibilidad de llegar a Colo Colo, fue Vozinha quien sacó la voz en la cadena estadounidense CBS, donde reveló cuál es su deseo profesional tras todo lo que se generó en el Mundial, aunque dejó en clara cuál es su condición para elegir club y firmar.

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Vozinha alza la voz ante el interés desde Colo Colo

Sobre el siguiente paso en su carrera, el guardameta de última campaña en Chaves de Portugal manifestó que “eso es lo primero que quiero resolver porque amo el fútbol… Estar aquí a los 40 años… y como realmente siento esa pasión, quiero jugar al menos uno o dos años más“.

En esa línea, Vozinha agrega que “todo dependerá de cómo responda mi cuerpo, porque nunca se sabe qué pasará mañana, pero quiero jugar”, para luego dejar en claro qué es lo que busca para su carrera, ya sea Colo Colo o Inter Miami, otro de los interesados.

“Espero encontrar un equipo que realmente me quiera por lo que puedo aportar como futbolista, no como una figura de marketing“, explica el portero para luego referirse a la visibilidad internacional que alcanzó durante el Mundial 2026, al decir que “en Cabo Verde, las posibilidades de llegar a ser profesional son mínimas”.

En síntesis