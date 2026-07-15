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Fútbol femenino

Colo Colo femenino concreta el esperado regreso de Estefanía Banini

La histórica volante y campeona de la Copa Libertadores vuelve a Colo Colo femenino.

Por Javiera García L.

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Estefanía Banini vuelve a Colo Colo
© ArchivoEstefanía Banini vuelve a Colo Colo

Colo Colo femenino se prepara para un intenso segundo semestre, donde buscará el pentacampeonato en el torneo local y su revancha en Copa Libertadores. Y por fin hay novedades de fichajes.

Este martes se confirmó la noticia que los hinchas estaban esperando y la que varios pensaban que nunca se iba a concretar: el regreso de Estefanía Banini.

¡Bienvenida, Estefanía Banini! La historia del fútbol femenino suma un nuevo capítulo en Colo Colo“, adelantó el Canal de Edson en las últimas horas.

La talentosa futbolista argentina fue parte de la época dorada del Cacique, donde ganó la Copa Libertadores femenina 2011, y supo triunfar también en el fútbol español. Ahora, regresa a nuestro país.

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Estefanía Banini regresa a Colo Colo: esto había dicho Tatiele Silveira

Había dudas respecto a la llegada de Estefanía Banini a Colo Colo, porque el libro de pases del fútbol femenino cerró el fin de semana y no había novedades. Sin embargo, en el Monumental tenían la noticia guardada.

Tatiele Silveira, entrenadora del Cacique, manifestó que “todos estamos de acuerdo que es una jugadora espectacular y seguro que llegando a Colo Colo nos ayudará muchísimo. Aportará toda su experiencia, calidad, liderazgo”.

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