Desde Inglaterra alertan que el organismo que preside Gianni Infantino impondrá medidas sancionatorias contra la Albiceleste, que no se aplicarán para la Final.

No pasará desapercibido. Por más que en Argentina le intentan bajar el perfil al ingreso de la bandera respecto de las Islas Malvinastras la victoria por 2-1 ante Inglaterra, en la FIFA tomaron nota de este hecho y preparan un importante castigo.

Lo anterior porque la Albiceleste violó flagrantemente la prohibición del organismo sobre mostrar cualquier mensaje de tono político, en específico el conflicto bélico que tuvieron con los británicos por territorio insular durante 1982.

Según dio a conocer el Daily Mail de Inglaterra, la FIFA estudia los pasos a seguir ante la presión internacional para que haya castigos contra Argentina previo a la Final del Mundial 2026 ante España, aunque desde el organismo no tienen prisa de imponer medidas.

ver también Argentina en problemas: las penas que arriesga por la bandera de las Malvinas en el Mundial 2026

FIFA castigará a Argentina por bandera de Las Malvinas

Ante la consulta del medio inglés por si habrá castigos para la Albiceleste, desde el organismo advierten que “el Comité Disciplinario está evaluando actualmente los informes de los partidos y considerando las circunstancias pertinentes antes de decidir sobre posibles medidas adicionales“.

El tema es que, tal y como confirmó The Athletic, la FIFA por orden de su presidente Gianni Infantino esperará hasta el término del Mundial 2026 en Norteamérica para aplicar todo tipo de castigos posibles, lo que incluye el caso de Argentina.

Así las cosas, cualquier tipo de multas o sanciones deportivas para los jugadores trasandinos por mostrar la bandera Las Malvinas son Argentinas se conocerán y concretarán después del pitazo final de la Final en Nueva Jersey. Todo a la medida de los protegidos.

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En síntesis