La FIFA es estricta respeto a las demostraciones políticas en el Mundial. Esto puede pasarle a Argentina.

Los festejos por la épica remontada y clasificación de Argentina a la final del Mundial 2026 continúan, aunque una situación en específico genera preocupación en Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Después del triunfo contra Inglaterra, varios jugadores del plantel lucieron una bandera con el lema “Las Malvinas son argentinas“, un gesto de carácter político que está prohibido por la FIFA y que puede traer un castigo.

Y es que es conocido por todos que la organización a cargo del fútbol mundial no permite manifestaciones políticas, ideológicas o religiosas durante sus torneos. Antes del partido, hasta una advertencia respecto a las Malvinas.

La FIFA determinó que no se podía ingresar al estadio de Atlanta con banderas, poleras o lienzos que hicieran alusión a las islas del Pacífico Sur. Nadie esperaba que un jugador incumpliera esto.

Giovani Lo Celso ingresó la polémica bandera | Getty Images

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El posible castigo para Argentina tras la bandera de las Malvinas

Por esta manifestación política, los posibles castigos van desde una multa económica a la AFA, advertencias y multas a los jugadores involucrados, y hasta una suspensión si la conducta es considerada grave.

Si tomamos un antecedente en un Mundial, está el caso de los jugadores de Suiza que, durante Rusia 2018, hicieron una manifestación política contra Serbia. Los involucrados fueron multados con 10 mil francos suizos.