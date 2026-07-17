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Fútbol Internacional

Caputto delira con Argentina campeón del Mundial 2026: “Más que Messi, apareció el equipo”

El entrenador de Coquimbo se puso en modo Copa del Mundo, pero también habló de los desafíos piratas en el segundo semestre.

Por Nelson Martinez

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El DT pirata se puso en modo Mundial 2026.
© Photosport / Getty.El DT pirata se puso en modo Mundial 2026.

Se viene la final de la Copa del Mundo, donde en Chile se vive con especial atención por la cantidad de argentinos en nuestro país. Uno de ellos es Hernán Caputto, el entrenador de Coquimbo Unido, reciente campeón.

El DT que también posee la nacionalidad chilena vive el Mundial 2026 lo vive como un hincha más y en diálogo con RedGol palpita el partido contra España. De entrada dice que no se confía, pero que la Albiceleste tiene mística de campeón.

“Todas las finales son difíciles, pero este equipo sorprende cada día y seguro que la va a disputar de la mejor manera”, partió diciendo. Fue ahí que ante la consulta de Lionel Messi sorprendió con su respuesta.

Caputto entre Argentina y Coquimbo

Hernán Caputto habló de todo. El entrenador pirata dice que Argentina ya no tiene la “Messidependencia” y confía en ganar la final del Mundial 2026 ante España.

“Más que Messi, el equipo, el partido anterior apareció el equipo que tanto estaban buscando. Me parece que le hace bien al fútbol eso”, lanzó el ex portero nacido en Argentina.

Ya en modo Coquimbo, Hernán Caputto dice que no suelta el trabajo con sus piratas. Ante la suspensión de la final de Copa de la Liga, el DT dijo que “por un lado bien, por el bien del fútbol que se pudiese jugar, viene el torneo, hay que estar preparados”.

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“Queda poco para la Copa Libertadoresy nos preparamos para eso, pero paso a paso. Para cada desafío nos vamos preparado, queda un cupo más de refuerzo, pero lo tomaremos con calma si realmente lo necesitamos”, cerró.

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